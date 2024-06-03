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МИД РФ: Москва предостерегает Вашингтон от фатальных просчётов

03 июня 2024, 10:58
Фото: istockphoto/donfiore

Фото: istockphoto/donfiore

Москва предостерегает Соединённые Штаты от ошибок, которые могут иметь необратимые и фатальные последствия. К ним вполне можно отнести разрешение Киеву наносить удары с использованием американского оружия вглубь территории России.
Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ, комментируя это разрешение, данное Вашингтоном. Дипломат также призвал США не игнорировать российские предупреждения и относиться к ним с максимальной серьёзностью во избежание неприятных последствий.

Кроме того, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства осудил бездействие Соединённых Штатов, которые не делают ничего для того, чтобы пресечь провокации Киева.



«Это не бесплатно. Американцы на себе почувствуют последствия этого бездействия», — заявил Рябков.

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#мид рф
Сеул намерен приостановить действие военного соглашения с КНДР
03 июня 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

Власти Южной Кореи планируют приостановить действие военного соглашения с КНДР о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года до восстановления полного взаимного доверия с Пхеньяном. Вопрос будет рассмотрен на заседании кабинета министров 4 июня.
Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента. Инициатором вынесения вопроса о полной приостановке военного соглашения «вплоть до восстановления взаимного доверия» между Севером и Югом на повестку заседания правительства выступил Совет национальной безопасности Республики Корея.

В ноябре прошлого года Сеул уже приостановил выполнение некоторых пунктов военного соглашения с КНДР. В частности, была возобновлена разведывательная деятельность в районе военно-демаркационной линии между странами. Это стало ответом на запуск Пхеньяном первого военного разведывательного спутника.

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#соглашения
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#соглашение
#правительство
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В Грузии вступил в силу закон об иноагентах
03 июня 2024, 10:37

Фото: iStock/Denis Kabanov

В Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах.
Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», — сообщил Папуашвили в ходе брифинга.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала законопроект об иноагентах, однако 28 мая грузинский парламент, после семичасового обсуждения, преодолел вето президента. Поддержали документ 84 депутата, против выступили 4.

Напомним, Грузия претендует на место члена Европейского союза. После новостей о выпуске законопроекта об иностранных агентах представители ЕС заявили, что принятие документа может стать препятствием к допуску Тбилиси в Союз.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
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Названа причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2»
Китай требует поставок газа по «Силе Сибири-2» по внутрироссийским ценам — FT
03 июня 2024, 10:34

Фото: iStock/Wasan Tita

Озвучена главная причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2», пишет Financial Times.
Это намерение Китая покупать природный газ по цене, фактически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке России. Пекин не желает идти на уступки в этом вопросе и не планирует переплачивать за будущие поставки природного газа по этому маршруту.

Однако есть еще одна причина — нежелание Китая приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».

Запланированный импорт составляет лишь малую часть от пропускной способности трубопровода. Он рассчитан на порядка 50 миллиардов кубометров.

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#китай
#россия
#газ
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Трамп назвал главной угрозой человечеству ядерное оружие, а не изменения климата
03 июня 2024, 09:54

Фото: сайт Кремля

Именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а вовсе не глобальное потепление. Об этом заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox News бывший глава Белого дома подчеркнул, что считает ядерный апокалипсис более серьёзной угрозой, чем изменения климата, в отличие от действующего президента США Джозефа Байдена, который назвал глобальное потепление экзистенциальной угрозой человечеству.

Трамп напомнил, что Байден относит климатические вопросы к тотальным угрозам, хотя применение ядерного оружия способно нанести всему живому такой урон, о котором «даже не нужно говорить». Ядерное оружие грозит полным уничтожением цивилизации, именно поэтому оно и является главной угрозой, заключил экс-президент.

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#ядерное трамп
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В Сербии коалиция вокруг правящей СПП одержала убедительную победу на выборах
03 июня 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Sasa69M

Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), известной как объединение «Александар Вучич — Сербия завтра», победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом заявил премьер-министр и председатель СПП Милош Вучевич.
Глава правительства уточнил, что коалиция одержала победу на выборах везде, кроме городов Бачка-Топола, Сента и Канижа, что естественно из-за структуры населения, так как большинство там составляют национальные меньшинства, а также муниципалитета Тутин. Новое правительство Сербии планирует продолжить дружеские отношения с народом России. Парламент Сербии утвердил новый кабинет министров под предводительством Вучевича.

По прогнозам наблюдателей Центра исследований, транспарентности и ответственности, коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра», объединившаяся вокруг правящей СПП, получит 64 из 110 мандатов в парламенте, что составит 52,4%.

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#выборы
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Гвинею
03 июня 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь начинается его рабочая поездка по странам Африки.
Этот визит руководителя российского внешнеполитического ведомства станет уже шестым за последние два года, напоминает РИА Новости. В июле 2022 года Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе 2023 года он отправился в Южноафриканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года побывал с визитами в Мали, Мавритании и Судане. В конце мая - начале июня прошлого года маршрут поездки министра на Чёрный континент включал в себя Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Последняя по времени поездка главы российского МИД в Африку состоялась в августе 2023 года. Тогда он принял участие в саммите БРИКС в ЮАР.

В самой Гвинее Сергей Лавров в последний раз был в 2013 году. Во время нынешнего визита в Конакри у него запланированы рабочие встречи с политическим руководством республики.

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#африка
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Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики
На выборах главы Мексики Шейнбаум набирает 57,27%, обработано 25% бюллетеней
03 июня 2024, 08:46

Фото: iStock/diegograndi

Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента страны. Обработано 25% бюллетеней. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что по данным Национального избирательного института INE, после обработки 25 процентов бюллетеней Клаудия Шейнбаум набирает 57,27 процентов голосов. Явка составила 59,80 процентов. Помимо этого, её главный конкурент от оппозиционного альянса «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес получает 30 процентов голосов.

2 июня в Мексике прошли выборы. Помимо нового президента, граждане голосовали за 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов.

Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Додик пообещал поехать на ПМЭФ для поддержки России
Президент РС Додик примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций
03 июня 2024, 08:45

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что приедет на ПМЭФ. По его словам, он хочет поддержать РФ в условиях санкций. Об этом пишет РИА Новости.
«Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не сможем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций», — заявил Додик.

Он отметил, что собирается встретиться на полях форума с президентом РФ Владимиром Путиным и МИД Сергеем Лавровым. Республика Сербская не позволит БиГ ввести санкции в отношении России, сказал Додик.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. В этом году он пройдет с 5 по 8 июня. Его тема звучит так — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран. По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.

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Итальянский бизнесмен Торрембини: Польша и Литва блокируют идущие в Россию грузы
03 июня 2024, 08:10

Фото: istockphoto/Apriori1

Сотрудники таможенных органов Польши и Литвы чинят настоящий произвол. Они блокируют на своих границах грузы, которые следуют в Россию из Италии.
Об этом в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2024 заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. По словам бизнесмена, литовские и польские таможенники проявляют настоящую дискриминацию. Например, они могут без объяснения причин просто заблокировать грузы, идущие из Италии в Россию, несмотря на то, что товары несанкционные и все документы на них в полном порядке.

При этом, отметил президент GIM Unimpresa, свои собственные грузы эти страны легко и свободно пропускают через границы. Очень странно, что Литва в настоящее время превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию.

«Разве в Литве есть вино? Они что, самые умные?» — эмоционально восклицает Торрембини.

При этом, заключает собеседник агентства, антироссийская риторика Вильнюса и Варшавы по-прежнему остаётся самой громкой.

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