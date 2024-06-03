МИД РФ: Москва предостерегает Вашингтон от фатальных просчётов

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Москва предостерегает Соединённые Штаты от ошибок, которые могут иметь необратимые и фатальные последствия. К ним вполне можно отнести разрешение Киеву наносить удары с использованием американского оружия вглубь территории России.
Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ, комментируя это разрешение, данное Вашингтоном. Дипломат также призвал США не игнорировать российские предупреждения и относиться к ним с максимальной серьёзностью во избежание неприятных последствий.
Кроме того, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства осудил бездействие Соединённых Штатов, которые не делают ничего для того, чтобы пресечь провокации Киева.
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Кроме того, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства осудил бездействие Соединённых Штатов, которые не делают ничего для того, чтобы пресечь провокации Киева.
«Это не бесплатно. Американцы на себе почувствуют последствия этого бездействия», — заявил Рябков.
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Александр Бойцов