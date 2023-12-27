Посол в Вене Любинский заявил, что бессмысленно обсуждать транзит газа без РФ

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Без участия и согласования с Россией вести разговоры о новых схемах поставок в Европу бессмысленно.
Об этом сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, когда комментировал идею Киева провести транзит газа из России без контракта.
По его мнению, заявления украинских чиновников уже давно себя обесценили и не заслуживают никакого внимания со стороны РФ.
Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября сообщил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.
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«В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», - заявил Дмитрий Любинский.
«Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные «пряники», - заявил дипломат.Ранее австрийский телеканал ORF, ссылаясь на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, сообщал, что украинская сторона намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если не будет транзитного контракта, Украина вместе с партнерами из ЕС планирует найти решение для этого.
Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября сообщил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.
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Мария Фирсова