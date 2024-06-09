МИД РФ направил Армении ноту протеста

Фото: сайт МИД РФ
МИД России направил Армении ноту протеста после визита армянской делегации в Бучу
Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает NEWS.ru.
Захарова заявила, что Москва расценивает посещение Бучи главами Нор-Норкского административного района Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как явный недружественный шаг со стороны армянских властей.
Она также напомнила, что Тер-Маргарян является сторонником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, что объясняет его действия.
Ранее Захарова обратилась к армянской стороне с просьбой предоставить список людей, «погибших» в Буче во время пребывания там российских военных.
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Захарова заявила, что Москва расценивает посещение Бучи главами Нор-Норкского административного района Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как явный недружественный шаг со стороны армянских властей.
Она также напомнила, что Тер-Маргарян является сторонником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, что объясняет его действия.
Ранее Захарова обратилась к армянской стороне с просьбой предоставить список людей, «погибших» в Буче во время пребывания там российских военных.
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Артем Кузьмин