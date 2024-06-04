МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

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Миссия Евросоюза в Армении проводит разведывательную деятельность против Москвы, Баку и Тегерана. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.
Согласно его высказываниям, многие потенциальные угрозы, с которыми столкнулся Ереван, могли бы быть предотвращены. Галузин отметил, что для этого армянским властям следовало принять предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о принятии комплекса мер для стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном.
Галузин отметил, что предложения от ОДКБ включали в себя серьезные инициативы по военно-технической поддержке, направлению мониторинговой миссии и содействию в обучении пограничных войск.
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Артем Кузьмин