Путин поздравил премьер-министра Армении Пашиняна с днём рождения

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора российский лидер поздравил Пашиняна с днём рождения. Также они затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Помимо устного поздравления, Путин направил Пашиняну телеграмму, в которой пожелал премьер-министру здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. В тексте он также подчеркнул, что российско-армянские отношения строились на многовековых традициях дружбы и взаимоуважения, в связи с чем Россия выступает за продолжение развития сотрудничества на благо народов обоих государств.
Пашинян поблагодарил российского лидера за поздравление, а также отданное поручение РЖД о восстановлении участков железной дороги, разрушенных наводнением в Армении 25-26 мая.
Напомним, что железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД).
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Помимо устного поздравления, Путин направил Пашиняну телеграмму, в которой пожелал премьер-министру здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. В тексте он также подчеркнул, что российско-армянские отношения строились на многовековых традициях дружбы и взаимоуважения, в связи с чем Россия выступает за продолжение развития сотрудничества на благо народов обоих государств.
Пашинян поблагодарил российского лидера за поздравление, а также отданное поручение РЖД о восстановлении участков железной дороги, разрушенных наводнением в Армении 25-26 мая.
Напомним, что железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД).
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Анастасия Чинкова