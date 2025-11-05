МИД РФ: НАТО проводит учения по блокированию Калининградской области
Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарий блокирования Калининградской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По словам российского дипломата, Североатлантический альянс активизировал свою деятельность в регионе, запустив специальную учебную миссию «Балтийский часовой». Ее целью является установление контроля над судоходством в акватории Балтийского моря и попытка ввести собственные правила навигации в этом районе.
Грушко подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о растущей милитаризации региона и могут привести к усилению напряжённости в отношениях между странами. Российская сторона выразила обеспокоенность такими маневрами и намерена принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своих территорий.
