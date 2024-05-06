МИД РФ: НАТО ведёт к открытому вооружённому столкновению с Россией

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Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и иных войск НАТО поражают своей безответственностью и бездумностью, заявили в МИД России.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве указали на сообщения СМИ о том, что часть наёмников французского Иностранного легиона уже находятся на территории Украины. Такой расклад событий нельзя воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить к прямой вооружённый конфликт с Россией, что стало бы столкновением двух ядерных держав.
Кроме того, российская сторона зафиксировала шаги со стороны Франции, включая военные учения, которые, вероятно, направлена на подкрепление заявлений Макрона демонстрацией имеющихся у Франции ядерных возможностей.
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