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МИД РФ назвал фейком данные о запрете выдачи и замены документов за рубежом

25 апреля 2024, 12:49
Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

МИД России опровергло информацию о якобы обсуждающемся запрете на выдачу и замену документов за пределами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Ранее появилась информация о том, что в МИД РФ ведутся активные дискуссии о введении запрета на подобного рода операции с документами. СМИ даже публиковали якобы рассматриваемый проект приказа.

В ведомстве отметили, что данные заявления абсолютно не соответствуют действительности. Это «откровенное враньё и ложь», добавили в МИД.



Также был анонсирован скорый развёрнутый комментарий по данному вопросу.

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#мид рф
#документы
#запрет
#россия
В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов
Песков: контракты, которые курировал арестованный Иванов, будут исполняться
25 апреля 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Контракты, выполнение которых курировал арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов, продолжат исполняться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о риске возникновения задержек в работе на период следствия, Песков заявил, что все уже начатые контракты будут продолжаться. При этом пресс-секретарь Путина добавил, что не знает всех деталей дальнейшей судьбы контрактов Иванова.

Напомним, что 23 апреля замминистра обороны Иванова задержали по делу о взяточничестве. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его и заключил под стражу на два месяца. В настоящее время он находится в столичном СИЗО «Лефортово».

Также стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности после его задержания.

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#тимур иванов
#минобороны рф
#контракт
#политика
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«Европа может погибнуть»: Макрон высказался о возможной судьбе Европы
Макрон: Европа столкнется с рисками быть ослабленной, она может погибнуть
25 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/SimonLukas

Европа может погибнуть, Евросоюз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.
«Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — заявил он.

Президент добавил, что «риски обеднения для Европы высоки». По его словам, Евросоюзу нужна новая стратегия развития и роста. Он отметил, что необходимо оставаться стратегически и технологически независимой.

Ранее правительство Франции предложило странам Евросоюза ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией». Предложение Франции поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Нидерланды. Стоит отметить, что подобные меры позволят ЕС ужесточить ограничения против физлиц и юрлиц, которые якобы участвуют в спонсируемой Российской Федерацией дестабилизирующей деятельностью во всем мире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#европа
#президент
#ес
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Появились потробности того, как финансировали теракт в «Крокусе»
Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты
25 апреля 2024, 11:31

Фото: istock / gopixa

В организации теракта участвовали граждане целого ряда стран, а финансирование проходилo с испoльзованием различных инструментов, в том числе криптовалюты. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он отметил, что следственные мероприятия еще не закончились. Однако уже известно, что финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с помощью разных инструментов, в том числе криптовалюты. По словам Чиханчина, теракт был хорошо продуман. Для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Исполнители теракта были обеспечены всем: финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами. Все их действия четко координировались кураторами.

Ранее он заявлял, что многие страны готовы помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Они заинтересованы в том, чтобы терроризм не развивался.

Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».

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#стрельба
#теракт
#страны
#мероприятия
#рф
#крокус сити холл
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Стало известно, что США три года подряд запрещают делать РФ
Посол Антонов: США три года запрещают РФ возлагать венки к табличке «Дух Эльбы»
25 апреля 2024, 11:30

Фото: iStock/rarrarorro

РФ надеется на то, что США осознают важность сбережения духа Эльбы как основы для налаживания равноправных и взаимовыгодных отношений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

25 апреля отмечается одна из важных дат в истории Второй мировой войны. Посол отметил, что 79 лет назад советские и американские войска ударом с востока и запада рассекли немецкий фронт. В Москве и Нью-Йорке проходили торжества по этому поводу. По словам Антонова, фотографии, которые до нас дошли, носят атмосферу безудержной радости. Он добавил, что у СССР и США тогда были совершенно разные представления об устройстве жизни, однако они смогли перешагнуть через обиды, когда появилась угроза коричневой чумы.

«В нашей стране чтят вклад союзников по антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом. Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству и доблести товарищей по оружию», — подчеркнул посол.

Он указал, что, чем дальше отодвигается в прошлое тяжелейшая трагедия тех лет, тем западные политики все больше хотят навязать новую трактовку истории. Антонов отметил, что мы не должны допустить повторения прежних ошибок. Нужно бороться против любых попыток оправдать нацистских преступников, а правду о войне передать детям и правнукам о героях, которые подарили нам возможность жить. Работа такая проводится, но американские власти поддержки не оказывают. Вот уже третий год посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище.

«Считаем такое поведение оскорбительным для всех, кто чтит самоотверженный подвиг воинов-победителей», — подытожил он.

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Матвиенко раскрыла «личную тему» Путина
Матвиенко: Путин следит за выполнением соцобязательств, для него это личная тема
25 апреля 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед россиянами. Об этом пишет РИА Новости.
Матвиенко отметила, что решение социальных задач является государственным приоритетом. Спикер Совета Федерации поделилась, что глава российского государства лично отслеживает, как поддерживаются в нашей стране семьи с детьми, а также участвует в разработке мер поддержки.

Матвиенко добавила, что в РФ должно стать модным и престижным иметь более двух детей.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков поинтересовался, почему так мало пострадавших от паводков в российских регионах получили материальную помощь. Президент призвал справедливо оценивать ущерб и выплачивать пострадавшим россиянам компенсации вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона.

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Стало известно, что суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина
Суд на Кипре дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова
25 апреля 2024, 10:44

Фото: iStock/busra İspir

Апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина по запросу американских правоохранительных органов был арестован на Кипре в августе 2023 года.

Судьи отменили решение нижестоящей инстанции. Петров отметил, что это не поддается объяснению, так как окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции. Он отметил, что его адвокаты изучат данное решение, а после решат обжаловать его или нет. Подавать апелляцию имеет смысл в том случае, если будут выявлены серьезные юридические ошибки.

Петров был арестован на Кипре 26 августа 2023 года в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в США микроэлектроники. По его словам, американцы преследуют его за то, что он «предприниматель из России».

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Рябков пригрозил ударами по ядерным объектам НАТО в Польше
Рябков пригрозил, что РФ ударит по ядерным объектам НАТО в Польше
25 апреля 2024, 09:55

Фото: iStock/Sergio Delle Vedove

Ядерные объекты стран НАТО при их постоянном размещении на территории Польши станут военной целью для России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что расширение совместных ядерных миссий НАТО ведёт к дестабилизации, а расположение объектов вблизи российской границы угрожает безопасности страны.

Рябков пригрозил странам НАТО, что размещение ядерных объектов не обеспечит большей безопасности Польше, но точно станет целью для ударов со стороны России.

Также представитель МИД добавил, что российская сторона не просто наблюдает за дискуссией вокруг Польши, но и отрабатывает её в своём внутреннем дискурсе.

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#мид рф
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Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе
25 апреля 2024, 08:13

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия выступила против резолюции США и Японии о запрете размещения оружия в космосе из-за попытки Вашингтона через Совет безопасности ООН создать новые правовые обязательства в области космической безопасности.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила о необходимости сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, а также напомнила про Договор о космосе 1967 года.

Уточняется, что РФ и КНР предложили свои поправки к резолюции для предотвращения возможного негативного воздействия на сферу космической безопасности.

Напомним, 24 апреля РФ наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва является единственным членом Совбеза ООН, который проголосовал против документа. Отмечается, что Совбез ООН не принял поправку РФ и КНР к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любых видов вооружений в космосе.

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Матвиенко ответила на вопрос о возможности возвращения России к тоталитаризму
Матвиенко: Возвращение к тоталитарному государству невозможно
25 апреля 2024, 08:12

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия настроена на развитие и не может вернуться к тоталитарному режиму правления, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью для РИА Новости.
«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий», — прокомментировала ситуацию Матвиенко.

Она также напомнила, что в 21 веке тоталитарное государство не может идти по пути развития, на который настроена Российская Федерация.

По мнению Матвиенко, предложения об ужесточении законодательства, звучащие после теракта в «Крокус Сити Холл» являются, скорее, эмоциональными всплесками, и не должны тревожить российских граждан.

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