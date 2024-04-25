МИД РФ назвал фейком данные о запрете выдачи и замены документов за рубежом

Фото: iStock/Aleksey Konovalov
МИД России опровергло информацию о якобы обсуждающемся запрете на выдачу и замену документов за пределами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Ранее появилась информация о том, что в МИД РФ ведутся активные дискуссии о введении запрета на подобного рода операции с документами. СМИ даже публиковали якобы рассматриваемый проект приказа.
В ведомстве отметили, что данные заявления абсолютно не соответствуют действительности. Это «откровенное враньё и ложь», добавили в МИД.
Также был анонсирован скорый развёрнутый комментарий по данному вопросу.
Читайте также:
В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику давлением США
МИД КНР назвал критику США из-за отношений с Россией лицемерием
«Выдумывают то, чего нет»: Захарова – об антироссийских заявлениях фон дер Ляйен и Орпо
В ведомстве отметили, что данные заявления абсолютно не соответствуют действительности. Это «откровенное враньё и ложь», добавили в МИД.
Также был анонсирован скорый развёрнутый комментарий по данному вопросу.
Читайте также:
В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику давлением США
МИД КНР назвал критику США из-за отношений с Россией лицемерием
«Выдумывают то, чего нет»: Захарова – об антироссийских заявлениях фон дер Ляйен и Орпо
Анастасия Чинкова