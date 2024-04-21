«Выдумывают то, чего нет»: Захарова – об антироссийских заявлениях фон дер Ляйен и Орпо

Фото: сайт МИД РФ
Евросоюз активно культивирует искусственные угрозы, которые якобы исходят от России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя направленные против страны заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
Представитель ведомства подчеркнула, что обвинения в адрес России заключались в якобы развёрнутой против стран Евросоюза и Финляндии, в частности, «гибридной операции», направленной на создание миграционного кризиса на финской границе.
Захарова отметила, что, облетая границу, фон дер Ляйен и Орпо вряд ли увидели толпы мигрантов, желающих попасть в Финляндию из России, поскольку «таковые в принципе отсутствуют».
Также представитель МИД РФ указала на то, что в ходе своего визита политики не пообщались с жителями приграничных населённых пунктов, которые непосредственно наблюдают происходящие события.
Таким образом, Захарова заключила, что европейские власти многое выдумывают и приумножают уже имеющиеся сведения, чтобы намеренно выставить Россию в невыгодном свете.
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Анастасия Чинкова