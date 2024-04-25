В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику давлением США

Отказать пенсионерам в выдаче быстрого кредита банки не могут, даже в случае возможного мошенничества. Но существует ряд способов, с помощью которых можно избежать обмана. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».