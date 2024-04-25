В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику давлением США

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Граждан России не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — пояснил Рябков.Дипломат подчеркнул, что похожие трудности возникают и во время поездок в другие латиноамериканские государства. Он добавил, что эта проблема обсуждается, работа над урегулированием идет.
Рябков также обратил внимание, что есть ряд вопросов, которые требуют быстрого решения, и выразил надежду на дружественные отношения между Москвой и Анкарой.
До этого в Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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