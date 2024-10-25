МИД РФ назвал фейком видео с наступившим на ногу Лаврову человеком

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Распространившиеся в сети ролики с комментарием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который наступил ему на ногу в ходе саммита БРИКС в Казани, являются сгенерированными нейросетями фейками. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, представленном в официальном Telegram-канале ведомства.
В опубликованном посте говорится, что в интернете распространилось короткое видео со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все, поэтому в Telegram-каналах разгорелся спор о том, что же на самом деле сказал министр. В МИД заявили, что он произнёс всего лишь: «Проходи быстрее».
Отметим, что видео распространилось в четверг, в последний день проведения саммита БРИКС в Казани. На оригинальном видео не слышно, что сказал Лавров в адрес женщины, которая прошла мимо и случайно задела министра. После этого в соцсетях и Telegram-каналах начались активные обсуждения, пользователи и журналисты пытались прочесть речь по губам.
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