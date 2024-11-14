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МИД РФ назвал недопустимыми слова Гросси о пребывании экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Заявления генерального директора МАГАТЭ о сроках пребывания на Запорожской атомной электростанции экспертов агентства выходят за рамки его полномочий. В его подаче секретарь МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и сроки пребывания своих экспертов на ЗАЭС, что возмутительно.
С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ. Таким образом в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на интервью руководителя международного агентства, в котором он позволил себе неприемлемые высказывания относительно сроков пребывания представителей МАГАТЭ на российском ядерном объекте. В частности, он заявил, что эксперты будут находиться на ЗАЭС вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.

В МИД РФ выразили недоумение тем, что руководство МАГАТЭ берётся судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно не входит в его полномочия, а также давать понять, что секретариат организации самостоятельно определяет условия и сроки пребывания экспертов на станции, что совершенно не так.



В ведомстве напомнили, что эксперты находятся на ЗАЭС исключительно с согласия правительства и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным. Также МИД выразил надежду, что впредь Гросси будет корректно излагать ситуацию и не выходить за рамки своей компетенции.

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#заморозки
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#станции
#магатэ
#заэс
Песков: Говорить о возвращении в РФ зарубежных автомобилей ещё рано
14 ноября 2024, 19:25

Дмитрий песков (Фото: riamediabank/ Рамиль Ситдиков)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что европейские производители автомобилей ещё не заявляли о своём выходе на рынок России. Рассуждать об их возвращении в страну преждевременно, проинформировала газета «Ведомости».
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что по этому вопросу он не слышал никаких официальных заявлений от автопроизводителей из Европы, поскольку их ещё не было. Сейчас не стоит говорить об их возвращении в Российскую Федерацию, отметил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, первостепенно идёт речь об удовлетворении спроса на российском рынке авто. На данный момент в приоритете стоят интересы отечественных производителей и покупателей — они должны купить качественный товар по хорошей для них цене.

Дмитрий Песков высказал своё мнение японских автобрендах. Он считает, что страны, которые вводят ограничения в дальнейшем руководствуются своими интересами и без труда могут «выпускать лицензии на исключения из перечня ограничений».

«Здесь все абсолютно цинично и прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

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#страны
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#мнение
#ограничения
#дмитрий песков
#лицензии
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Путин пообещал решить проблему с замедлением YouTube
14 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/ champpixs

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в вопросе замедления YouTube, проинформировал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в эфире телеканла «Россия 1».
«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <...> Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю», — подчеркнул Шахназаров.

Он отметил, что глава Российской Федерации открыт для разных тем.

Владимир Путин и Карен Шахназаров встречались накануне. Они говорили о роли киноконцерна в благотворительности, учитывая поддержку участников специальной военной операции.

Проблемы в работе YouTube начались летом 22024 года, Он перестал работать на компьютерах у россиян. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обращал внимание, что скорость загрузки может снизиться на 70 процентов.

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#скорость
#владимир путин
#президент
#youtube
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В ГД ответили увидевшим угрозу в прекращении огня на Украине
Депутат ГД Колесник: Россия не собирается нападать на Европу
14 ноября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/macky_ch

Россия не собирается нападать на европейские страны и никому не угрожает, как уже не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
Таким образом он в разговоре с изданием «Лента.ру» прокомментировал появившиеся в американской прессе заявления некоторых военных и политиков, увидевших в перемирии между Москвой и Киевом угрозу для Европы и НАТО.

Парламентарий напомнил о выступлении Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, в котором он ясно заявил, что Россия не собирается нападать «ни на какую Европу».

«Это наши внутренние проблемы с Украиной. Если бы туда Европа как раз не влезала, ничего бы и не было», — отметил Колесник.

По словам депутата, страны, которые заявляют о мифической угрозе, пытаются таким образом лишь привлечь к себе внимание.

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#россия
#европа
#страны
#нато
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Bloomberg: США до конца ноября хотят ввести санкции против России и КНДР
14 ноября 2024, 18:41

Фото: iStock/designer491

США до конца ноября планируют ввести санкции против России и КНДР. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи к концу ноября», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у Байдена остается все меньше времени на осуществление подобных инициатив.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США финансовые структуры Запада начали обсуждать возможное снятие санкций с России, сообщала газета Financial Times со ссылкой на источник.

По словам неназванного портфельного менеджера, в западных банках уже обсуждают перспективы торговли с Россией и задаются вопросом о возможности операций с рублем. Менеджер отметил, что рубль продолжает использоваться для офшорных операций.


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#сша
#рубль
#санкции
#ес
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Newsweek: Европейские военные назвали перемирие Украины и РФ угрозой для НАТО
14 ноября 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Перспектива перемирия между Москвой и Киевом и прекращения боевых действий может представлять собой собой угрозу для стран Европы. К такому выводу пришли европейские военные.
Их опросили корреспонденты американского издания Newsweek в ходе пражской конференции Prague Defence Summit. Например, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что прекращение боевых действий на Украине «прямо сейчас» будет означать для России возвращение домой сотен тысяч солдат, которых затем можно будет использовать в «других местах».

«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы», — сказал он.

Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт допустил начало нового «гибридного конфликта» с Россией в так называемой «серой зоне», добавив, что альянс к этому готов. По словам немецкого военачальника, командующий войсками блока в Прибалтике, добавил, что в альянсе знают о реорганизации Россией своих западных рубежей.

«Нам необходимо значительно усилить нашу мобильность, чтобы лучше подготовиться», — считает фон Зандрарт.

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#министр
#нато
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Лавров столкнулся с проблемой заправки самолёта из-за санкций Запада
14 ноября 2024, 18:27

Сергей Лавров (Фото: riamediabank/Кристина Кормилицына)

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия», из-за санкций Запада.
Первый раз Лавров столкнулся проблемой заправки воздушного судна в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2023 году — тогда он должен был представлять президента Российской Федерации на саммите.

«Целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — отметил Сергей Лавров.

Такая же ситуация приключилась с министром иностранных дел в Бразилии. Он считает, что страны мира могут пугаться санкций и избегать вторичных наказаний. А у некоторых появляется обида за свой суверенитет.

Ранее Сергей Лавров заявил, что любая администрация США продолжит пытаться контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию и игнорировать необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения.

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#юар
#самолет
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Дональд Трамп избрал Тулси Габбард на пост главы национальной разведки: мнение об Украине, России и Зеленском
14 ноября 2024, 17:56

Тулси Габбард и Дональд Трамп (фото: социальные сети Талси Габбард)

Вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру бывшего члена палаты представителей от Демократической партии Тулси Габбард на пост главы национальной разведки. «Радио 1» подробнее расскажет о том, кто такая Габбард и что она думает о России и Украине.

Кто такая Тулси Габбард


Тулси Габбард — американский политик, государственный деятель и журналистка телеканала Fox News. Она была членом Палаты представителей Конгресса США от второго избирательного округа штата Гавайи и вице-председателем Демократического национального комитета. кроме того, Габбард стала первым в истории США представителем индуистской веры в Конгрессе.

Биография Тулси Габбард


Тулси Габбард родилась 12 апреля 1981 года в Лелоалоа, на Тутуиле, главном острове Американского Самоа. Она была четвёртым из пяти детей Джеральда и Кэрол Габбард. Девушка провела своё детство и юность на Гавайях, любит сёрфинг, йогу, медитацию. Кроме того, она отказалась от мясных продуктов и стала вегетарианкой.

С 2006 года её отец занимает пост сенатора от Демократической партии на Гавайях.

Тулси Габбард:


  1. Была сторонницей Демократической партии с 1999 года.
  2. С 1998 по 2004 год работала в Альянсе за традиционный брак и ценности, который основал ее отцом.
  3. В 2002 году избрана в палату представителей Гавайев в 2002 году. На тот момент ей было 23 года и Габбард стала самой молодой женщиной, которую избрали в законодательный орган штата в США.
  4. Получила степень бакалавра наук в области делового администрирования в 2009 году. Закончила Гавайский Тихоокеанский университет.
  5. Была избрана в городской совет Гонолулу в 2010 году.
  6. В 2012 году избрана в палату представителей США от Демократической партии и стала первой приверженкой индуизма в Конгрессе США.
  7. Провела несколько сроков на посту и отказалась от переизбрания в 2020 году.
  8. Единогласно избрана заместителем председателя Национального комитета Демократической партии США в 2013 году, но ушла с должности в феврале 2016 года.
  9. Проводила кампанию за выдвижение на пост президента США с 2019 по 2020 год, однако в марте 2020 года поддержала Джо Байдена и сняла свою кандидатуру на пост президента.

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Военная карьера


В 2003 году, будучи членом Палаты представителей штата, Тулси Габбард вступила в Национальную гвардию армии Гавайев. В 2004–2005 годах она служила в Ираке в медицинской роте. В это время она отказалась от переизбрания в законодательный орган.

В 2007 году она окончила ускоренный курс кандидатов в офицеры при военной академии Алабамы, став лучшей выпускницей.

С 2008 по 2009 год служила в военной полиции в Кувейте, обучая контртеррористические подразделения.

В 2015 году получила звание майора, а в 2020 году ушла в резерв армии США (USAR), повысившись в 2021 году до подполковника.

Тулси Габбард (фото: социальные сети Талси Габбард)

Республиканский период


После ухода из палаты представителей Габбард начала критиковать конгрессменов-демократов и начала поддерживать республиканцев. Она заняла более консервативную позицию по вопросам абортов, миграции и внешней политики. В октябре 2022 года она покинула Демократическую партию, а в 2022–2023 годах работала соведущей в телешоу «Tucker Carlson Tonight».

26 августа года она официально поддержала кандидатуру Трампа, а 22 октября года присоединилась к Республиканской партии.


«Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир посредством силы», — сказал Трамп.

Он уверен, что качества, которыми обладает Габбард, помогут ей эффективно работать в разведывательном сообществе и защищать конституционные права граждан.

Политика Тулси Габбард


В начале своей политической карьеры Тулси Габбард поддерживала легальность абортов, была против Транстихоокеанского партнёрства и призывала к восстановлению закона Гласса-Стиголла. Однако со временем её взгляды изменились, и она стала критиковать военные вмешательства США в дела других государств, включая Ирак, Ливию и Сирию, осуждая агрессивную внешнюю политику США.

Габбард характеризует себя как «ястреба» в борьбе с терроризмом, однако выступает против интервенционизма и военного изменения политических режимов.

Кроме того, она поддерживает декриминализацию наркотиков и разработала законопроект о переходе на возобновляемые источники энергии.

На международной арене Габбард занимает про-израильскую позицию по вопросам Ближнего Востока, поддерживает Армению, являясь соавтором резолюции о геноциде армян, и активно критикует предоставление военной помощи Украине.

Мнение Тулси Габбард об Украине


Еще в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обвинил Тулси Габбард в работе на Кремль. Ей вменяли высказывания о том, что конфликт на Украине начался из-за США.

Совет безопасности Украины также обвинял Тулси Габбард в распространении дезинформации о якобы существующих разработках оружия массового поражения в биолабораториях на территории Украины.

В январе 2023 года она раскритиковала Зеленского

«Наши собственные лидеры буквально превозносят Зеленского. Они разожгли украинский конфликт и внушают нам, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе под угрозой окажется демократия и свобода во всем мире. Политика, которую проводит Зеленский, не имеет ничего общего с демократией. Она больше похожа на диктатуру или авторитаризм», — заявляла Габбард.

За подобные высказывания противники Габбард в Конгрессе США обвинили ее в «государственной измене».


Мнение Тулси Габбард о России


Тулси Габбард высказывала мнение, что нынешняя администрация США стремится затянуть конфликт на Украине чтобы ослабить Россию.

В апреле 2022 года она была внесена в базу данных сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых считают врагами Украины. Обоснованием для этого стали обвинения в том, что она замешана в «информационных спецоперациях России против Украины».

Кроме того, утверждается, что она может быть пособником РФ и даже агентом российских спецслужб.

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#сша
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#политика
#трамп
#статьи
#дональд трамп
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Политолог Коваленко объяснил неготовность Зеленского уступать территории
14 ноября 2024, 17:52

Политолог, председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил, что Владимир Зеленский не согласится на уступку территорий из-за страха.
«Вероятность, что Зеленский уступит территории, близка к нулю. Для Зеленского и его режима остановка конфликта означает его смерть. Причём не только политическую, но и, возможно, физическую. Поэтому я не вижу никакой вероятности, чтобы он пошел на остановку боевых действий», — пояснил в беседе с «Известиями» Коваленко.

А старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал недовольство экс-президента Украины Петра Порошенко выплатами, обещанными Владимиром Зеленским.

«В будущем выборы на Украине парламентские и президентские состоятся. Трудно сказать, когда это будет. Порошенко уже понимает, что эти выплаты можно рассматривать как вступление Зеленского в предвыборную кампанию. Порошенко этим недоволен, он понимает, что сейчас на Украине существует дефицит денег и население положительно примет эти деньги», — отметил в беседе с RT Оленченко.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима скорее доведёт Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы.

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Критик Украины, Илон Маск и телеведущий: новый состав администрация Трампа, прогноз отношений США и РФ
14 ноября 2024, 17:32

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп начал формировать свою администрацию. В качестве кандидата на пост главы Минобороны он выдвинул телеведущего Пита Хегсета, а главой комиссии по эффективности работы Правительства США намерен назначить миллиардера Илона Маска. Кто и какие посты займет в администрации 47-го президента Америки читайте в материале «Радио 1».

Илон Маск: глава комиссии по эффективности работы Правительства США


Одним из самых обсуждаемых назначений стал Илон Маск, который возглавит комиссию по эффективности работы Правительства США.

Трамп заявил, что «великий Илон Маск» вместе с «американским патриотом Вивеком Рамасвами» возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE).

«Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», — говорится в заявлении Трампа.
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Тулси Габбард: глава разведки США


Бывший конгрессмен и кандидат в президенты Тулси Габбард назначена главой разведки США. Ее кандидатура вызвала немало обсуждений со стороны украинских властей. Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил Габбард в «работе на Кремль».

В заявлении ведомства указывается, что Габбард «неоднократно подвергалась обвинениям» в связях с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, она якобы дезинформировала международное сообщество о наличии программ по разработке оружия массового поражения в биолабораториях на территории Украины.


Джеймс Дэвид Вэнс: вице-президент США


Дэвид Вэнс (Кадр из эфира телеканала CNN)

Осенью Вэнс, будучи кандидатом на пост вице-президента США, изложил план, который, по его мнению, мог бы помочь Трампу завершить конфликт в Украине. Согласно этому предложению, государства должны сохранить действующую линию разграничения, которая станет демилитаризованной зоной. Вторым условием является внеблоковой статус Украины.

В Киеве на это предложение отреагировали скептически. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что это лишь «предвыборный хайп» и напомнил, что позиция кандидатов часто меняется сразу после выборов. Он был уверен, что США продолжат оказывать полную помощь Украине, независимо от того, кто станет президентом.


Роберт Кеннеди – младший: ответственный за здравоохранение


В ноябре Трамп заявлял о намерении предложить пост в системе здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему. Республиканец отметил, что Кеннеди-младший хочет «помочь сделать Америку снова здоровой». Примечательно, что ответственный за здравоохранение уже обеспокоен рационом питания Дональда Трампа.

«То, что он ест, действительно ужасно. Питание во время предвыборной кампании обычно оставляет желать лучшего, но еда на этом самолете просто неприемлема. У вас нет выбора: вам либо предлагают KFC, либо «Биг Мак». Если вам повезет, но в остальном это, по моему мнению, несъедобно», — рассказал он в интервью Джо Полишу.
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Джон Рэтклифф: глава ЦРУ


На пост главы ЦРУ назначен Джон Рэтклифф, высококвалифицированный специалист с богатым опытом работы в разведывательных службах. Американские СМИ сообщают, что Джон Рэтклифф, который ранее называл Китай «главной угрозой для интересов США и всего свободного мира», сосредоточит усилия ЦРУ на противодействии Пекину. Следует отметить, что «китайское направление» уже было приоритетом для американского шпионского агентства во время администрации демократа Джо Байдена. В 2021 году действующий директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании специализированного Центра операций по Китаю, который нацелен на борьбу с предполагаемым «глобальным вызовом» со стороны КНР.

По информации Reuters, Джон Рэтклифф активно критиковал политику администрации Байдена на Ближнем Востоке. В частности, его беспокоило намерение Вашингтона ограничить поставки оружия Израилю в ответ на непропорциональное применение силы со стороны Тель-Авива в секторе Газа. Таким образом, от нового руководителя американского разведывательного ведомства можно ожидать дальнейшей поддержки Израиля и активизации действий против его противников в регионе, особенно Ирана.


Марко Рубио: глава Госдепартамента США


Марко Рубио (Кадр из эфира телеканала Fox News)

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря США. Согласно информации The New York Times, он поддерживает план Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине. Рубио считает необходимым оказать давление на Украину для достижения соглашения с Россией и предотвращения ее вступления в НАТО, полагая, что текущая ситуация зашла в тупик.
«То, что мы финансируем, — это патовая война, и ее необходимо остановить. Следует руководствоваться здравым смыслом. Украине потребуется 100 лет для восстановления», — отметил Рубио в программе Today.

Тем не менее, еще несколько лет назад он выступал против России, призывая к жестким действиям против нее на всех фронтах. Он инициировал законопроект, который бы не позволил ослабить антироссийские санкции. Рубио также ранее называл Трампа мошенником, но затем неожиданно поддержал его на выборах в 2016 году.
«Связи с Россией»: Американист Лозанский оценил вероятность нового покушения на Трампа
«Связи с Россией»: Американист Лозанский оценил вероятность нового покушения на Трампа

Пит Хегсет: глава Пентагона


Вновь избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина.

«Пит жесткий, умный и искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит. Никто не сражается так упорно за войска, и Пит будет мужественным и патриотичным поборником нашей политики "Мир через силу"», — объяснил свое решение Трамп.

Майк Уолц: советник по национальной безопасности


Майк Уолц (Кадр из эфира телеканала CNN)

Конгрессмен от Флориды Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности, подтвердил, что новая американская администрация будет стремиться к разрешению конфликта в Украине.
«Президент ясно заявил о своем намерении привести обе стороны к столу переговоров», — заявил Уолц.

Он добавил, что Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта, а не на его продолжении.


Как новая администрация США во главе с Трампом повлияет на Россию


Контактов между Россией и представителями новой администрации избранного президента США Дональда Трампа на данный момент не состоялось, однако Москва «естественно следит» за процессом формирования нового кабинета, заявил пресс-секретарь президента США Дональд Трамп.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также высказалась по поводу победы Трампа на выборах и выразила уверенность в том, что его президенство существенно не повлияет на отношения с Россией. При этом она отметила, что Москва открыта для сотрудничества.

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