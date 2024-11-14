МИД РФ назвал недопустимыми слова Гросси о пребывании экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

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Заявления генерального директора МАГАТЭ о сроках пребывания на Запорожской атомной электростанции экспертов агентства выходят за рамки его полномочий. В его подаче секретарь МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и сроки пребывания своих экспертов на ЗАЭС, что возмутительно.
С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ. Таким образом в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на интервью руководителя международного агентства, в котором он позволил себе неприемлемые высказывания относительно сроков пребывания представителей МАГАТЭ на российском ядерном объекте. В частности, он заявил, что эксперты будут находиться на ЗАЭС вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.
В МИД РФ выразили недоумение тем, что руководство МАГАТЭ берётся судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно не входит в его полномочия, а также давать понять, что секретариат организации самостоятельно определяет условия и сроки пребывания экспертов на станции, что совершенно не так.
В ведомстве напомнили, что эксперты находятся на ЗАЭС исключительно с согласия правительства и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным. Также МИД выразил надежду, что впредь Гросси будет корректно излагать ситуацию и не выходить за рамки своей компетенции.
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В МИД РФ выразили недоумение тем, что руководство МАГАТЭ берётся судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно не входит в его полномочия, а также давать понять, что секретариат организации самостоятельно определяет условия и сроки пребывания экспертов на станции, что совершенно не так.
В ведомстве напомнили, что эксперты находятся на ЗАЭС исключительно с согласия правительства и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным. Также МИД выразил надежду, что впредь Гросси будет корректно излагать ситуацию и не выходить за рамки своей компетенции.
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Александр Бойцов