На ЗАЭС допустили помощь бывших сотрудников станции в планировании атак ВСУ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Экс-сотрудники Запорожской атомной электростанции, которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать вражеской армии планировать атаки на объект. Об этом сообщил в беседе с ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Черничук пояснил, что не может назвать фамилии бывших сотрудников, однако допустил вероятность, что такие люди действительно есть. Он сравнил последствия от возможных ударов по энергоблокам Запорожской и Курской АЭС.
Глава станции отметил, что ЗАЭС менее уязвима для подобных атак ВСУ благодаря защитным куполам и ее «давно холодным блокам» в то время, как Курская АЭС продолжает работать.
Напомним, в сентябре этого года глава МАГАТЭ посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда Гросси оценил ущерб станции в результате атаки украинских боевиков.
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Глава станции отметил, что ЗАЭС менее уязвима для подобных атак ВСУ благодаря защитным куполам и ее «давно холодным блокам» в то время, как Курская АЭС продолжает работать.
Напомним, в сентябре этого года глава МАГАТЭ посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда Гросси оценил ущерб станции в результате атаки украинских боевиков.
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Екатерина Коршунова