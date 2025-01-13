Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение новости о коме Кеосаяна

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение клинической смерти и коме режиссера Тиграна Кеосаяна. Свою реакцию она опубликовала в своем telegram-канале.
«Бандеровская медиа обслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережевывает, давится, извергает и снова пережевывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать невозможно. Но удивительнее другое. Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово «карма», — написала Захарова.
Данное сообщение появилось на фоне новости о том, что режиссер Тигран Кеосаяна пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом рассказала его супруга Маргарита Симоньян.
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Иван Мусатов