Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Представить МИД РФ Мария Захарова назвала «мракобесным лицемерием» привлечение заключенных к тушению пожаров в штате Калифорния в США. Об этом политик написала в своем telegram-канале.
«К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли сотни заключенных... Как же надоело это мракобесное лицемерие!», — заявила Захарова.
Свои слова представитель МИД объясняет тем, что ранее США вводили санкции против Китая за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, Вашингтон выступал за остановку принуждения заключенных уйгуров для получения прибыли. Таким образом, Штаты отказались от поставок ряда товаров, которые, по их мнению, были сделаны в принудительном порядке с помощью заключенных.
«Мы не потерпим компании, которые используют принудительный труд и нарушают права человека ради получения прибыли», — заявлял министр внутренних дел США Алехандро Майоркас.
Захарова задала закономерный вопрос о том, стоит ли сейчас ждать от Конгресса санкций в отношении властей Калифорнии? Всю ситуацию представитель МИД охарактеризовала как: «Мракобесное лицемерие».
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