МИД РФ назвал удар Израиля по ливанскому Бейруту нарушением международного права

Фото: istockphoto/iDymax
МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по столице Ливана, назвав атаку на Бейрут грубым нарушением международного права. Об этом со ссылкой на министерство сообщает РИА Новости.
«Это является грубым нарушением международного права», — заявили в министерстве иностранных дел РФ.Ранее сообщалось, что авиация Израиля ударила по южному району Бейрута, чтобы поразить командира шиитского движения «Хезболла». ЦАХАЛ заявил, что их цель ответственна за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских мирных жителей.
В результате атаки по Бейруту пострадали порядка 68 человек, одна женщина погибла.
В ответ на авиаудар Израиля движение «Хезболла» запустило в сторону Верхней и Западной Галилеи несколько групп беспилотников-камикадзе.
Читайте также:
«Хезболла» запустила БПЛА-камикадзе в сторону Израиля в ответ на удар по Бейруту
ЦАХАЛ ударил по Бейруту, целью был командир «Хезболлы» — видео
Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам Ливана
Данил Пономарев