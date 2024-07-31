МИД РФ назвал удар Израиля по ливанскому Бейруту нарушением международного права

Ливанская шиитская организация «Хезболла» запустила в сторону Израиля несколько групп беспилотников-камикадзе в ответ на удар по Бейруту. Об этом со ссылкой на источник в руководстве движения сообщает телеканал Sky News Arabia. Уточняется, что звенья БПЛА отправили в сторону Верхней и Западной Галилеи.