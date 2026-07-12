МИД РФ назвал условие для возобновления диалога с НАТО

12 июля 2026, 06:59

МИД РФ: Россия готова к диалогу с НАТО на равноправных условиях

Фото: istockphoto/iDymax

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников подчеркнул, что РФ готова к диалогу с НАТО, но лишь при соблюдении принципа неделимости безопасности. Его слова цитирует РИА Новости.





Дипломат напомнил, что Россия не раз заявляла об отсутствии планов нападать на страны‑участницы альянса. При этом Москва настаивает, что любые переговоры должны учитывать её интересы и базироваться на ключевых принципах международной безопасности.



Масленников высказал скептицизм относительно готовности НАТО к партнёрству, направленному на укрепление стабильности. По его оценке, западный альянс изначально ориентирован на конфронтацию и продвижение собственных интересов силовыми методами.



«На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его», — отметил представитель МИД.