Натовский самолёт-разведчик заметили у берегов Чёрного моря
Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E‑3A Sentry, находящийся в распоряжении НАТО, выполняет полёт в воздушном пространстве Румынии. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Собеседник агентства уточнил, что борт, зарегистрированный в Люксембурге, в настоящее время курсирует в районе черноморского побережья. Ранее самолёт, вылетевший из литовского Шауляя, сделал несколько витков над центральной частью Румынии — его сопровождал американский самолёт‑заправщик Boeing KC‑135T Stratotanker. Затем E‑3A Sentry переместился к побережью и продолжил полёт на высоте около 9 километров.
Цель миссии источник не раскрыл, однако отметил возможности бортового оборудования: оно способно обнаруживать и опознавать воздушные цели на дистанции до 400 километров. Также собеседник напомнил, что похожий по продолжительности и маршруту полёт этого самолёта фиксировался в конце июня.
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