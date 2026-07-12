Натовский самолёт-разведчик заметили у берегов Чёрного моря

12 июля 2026, 01:30

ТАСС: самолёт НАТО наматывает круги у берегов Чёрного моря

Фото: istockphoto/Ryan Fletcher

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E‑3A Sentry, находящийся в распоряжении НАТО, выполняет полёт в воздушном пространстве Румынии. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.