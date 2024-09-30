Власти Грузии оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

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Власти Грузии положительно оценили заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности российской стороны содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Днём ранее Лавров заявил, что Россия готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии нормализировать отношения, но только в том случае, если все сторону проявят заинтересованность в этом. В первую очередь речь идёт об обеспечении договорённости о ненападении.
Грузинский политик подчеркнул, что власти страны положительно отнеслись к этому заявлению, а также добавил, что теперь следует перейти к конкретным действиям.
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Анастасия Чинкова