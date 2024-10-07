МИД РФ призвал Запад не играть с огнем и не рушить режим на запрет химоружия

Фото: пресс-служба МИД РФ
Россия призывает Запад в лице США и их союзников не играть с огнем, чтобы не разрушить окончательно Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводят на сайте внешнеполитического ведомства.
«Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в желании добиться заявленного «стратегического поражения» России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций под чужим флагом. <...> Предупреждаем Вашингтон и сателлитов не играть с огнем, дабы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 года режим КЗХО», — отметила она.Дипломат подчеркнула, что информация о работе Киева с исламистами на Ближнем Востоке и в Африке говорят о том, что химический терроризм — действительно существующая угроза, которая исходит от украинских спецслужб.
Захарова добавила, что Москва по-прежнему будет следить за нарушениями КЗХО со стороны ВСУ, а виновных будет ждать наказание.
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