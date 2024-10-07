МИД РФ призвал Запад не играть с огнем и не рушить режим на запрет химоружия

Цель киевского режима по разрушению Крымского моста является идеей фикс, и он от нее не откажется. Такое мнение в беседе с журналистами «Ленты.ру» выразил военный аналитик Алексей Леонков. Специалист считает, что британская сторона поддерживает план Киева, но нет возможности воплотить его в реальность.