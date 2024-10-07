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Боевики ВСУ продолжают использовать химоружие против ВС РФ, горадминистрации и мирных граждан, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В частности, речь идет о серной кислоте, селитре, хлоре, аммиаке, хлорпикрине и других веществах.
«Украинские вооружённые формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты (…) против подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, мирного населения, а также должностных лиц гражданской администрации», — гласит комментарий Захаровой.Она отметила попустительство западных союзников киевского режима, которые позволяют это делать и покровительствуют неонацистам. Захарова резюмировала, что у Киева развязаны руки, чтобы совершать преступления с использованием химикатов, и виной тому — безнаказанность.
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