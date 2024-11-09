Захарову развеселил рассказ о документах Байдена о поражении Киева до начала СВО

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Тот рассказал, что ещё до начала спецоперации увидел на столе у Джозефа Байдена документ с описанием поражения Украины.
Российского дипломата развеселило это признание Кулебы.
Кулеба, рассказывая о содержании документа, вспоминал, что отрицательный для Украины прогноз по поводу исхода возможного конфликта давали буквально все: разведслужбы, военные эксперты и политические аналитики, ЦРУ, представители Пентагона.
По словам Кулебы, встреча с Байденом, во время которой он увидел документ с такой мрачной для Украины аналитикой, происходила за два дня до начала специальной военной операции.
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«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — написала она.
Кулеба, рассказывая о содержании документа, вспоминал, что отрицательный для Украины прогноз по поводу исхода возможного конфликта давали буквально все: разведслужбы, военные эксперты и политические аналитики, ЦРУ, представители Пентагона.
«Украина погибнет», — был их общий вердикт.
По словам Кулебы, встреча с Байденом, во время которой он увидел документ с такой мрачной для Украины аналитикой, происходила за два дня до начала специальной военной операции.
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Александр Бойцов