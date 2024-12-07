МИД РФ объяснил вывод кораблей из Тартуса военными учениями в Средиземном море

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о якобы выводе российских кораблей с базы в Сирии связаны с проведением военных учений в Средиземном море, проинформировало агентство ТАСС.
Во время Дохийского форума главу МИД Российской Федерации попросили дать комментарий относительно ситуации вокруг российской базы в Тартусе: снимки со спутников якобы засвидетельствовали, что корабли РФ её покинули.
Сергей Лавров уточнил, что не собирается давать прогнозы о ходе событий в Сирии. Он отметил, что Российская Федерация делает всё необходимое для победы над террористами, «даже если про них говорят, что они больше не террористы».
База в Тартусе — стратегически важный объект для РФ на Ближнем Востоке. Она помогает обеспечению военных операций в регионе.
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«В Средиземном море проводятся военные учения. Может быть, снимки со спутников приняты за что-то другое», — обратил внимание министр иностранных дел.
Сергей Лавров уточнил, что не собирается давать прогнозы о ходе событий в Сирии. Он отметил, что Российская Федерация делает всё необходимое для победы над террористами, «даже если про них говорят, что они больше не террористы».
База в Тартусе — стратегически важный объект для РФ на Ближнем Востоке. Она помогает обеспечению военных операций в регионе.
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Ольга Енгалычева