Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону, что европейские представители убегают, когда встречают его на совместных мероприятиях.
«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня», — сказал Лавров.
Он уточнил, что такое поведение европейских представителей было во время последнего саммита G20.
«Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — отметил глава МИД РФ.
Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней.
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