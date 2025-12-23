МИД РФ отреагировал на заявление об эвакуации российских дипломатов из Венесуэлы
МИД РФ опроверг заявление об эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы
Распространяемая информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
Ранее издание Associated Press сообщило, что Москва начала вывозить семьи дипломатов из Каракаса в связи с ростом напряжённости в отношениях между США и Венесуэлой. Источник издания сказал, что МИД РФ видит сложившуюся ситуацию ««в очень мрачных тонах».
«Информация о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы — ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» — говорится в Телеграм-канале министерства.Президент США Дональд Трамп 16 декабря ввёл полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из неё. Он также обвинил страну в «краже американских активов, нефти и земли».