Выяснился владелец танкера Bella 1, который США остановили в Карибском море
Нефтяной танкер Bella 1, задержанный США в Карибском море, принадлежит стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Судно следовало в Венесуэлу для загрузки нефти, когда его перехватили США. Примечательно, что Bella 1 оказал сопротивление американским силовикам, пытаясь продолжить движение.
Последний сигнал с судна длиной более 330 метров зафиксировали несколько дней назад в районе Малых Антильских островов.
Bella 1 внесли в санкционный список США в 2024 году из-за подозрения в связях с шиитским движением «Ансар Алла» в Йемене. Первоначально танкер ходил под панамским флагом, однако позднее сменил его на гайанский.
20 декабря «Радио 1» передавало, что семь человек из ближайшего окружения президента Венесуэла Николаса Мадуро попали в санкционные списки Вашингтона.
Читайте также: