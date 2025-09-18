МИД: РФ оспорила в суде ООН решение о якобы причастности к гибели рейса МН17

18 сентября 2025, 21:30

Фото: istockphoto/travelview

Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета международной организации гражданской авиации (ИКАО), которое, как утверждает Москва, необоснованно связывает её с гибелью малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщили в МИД РФ 18 сентября.