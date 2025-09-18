МИД: РФ оспорила в суде ООН решение о якобы причастности к гибели рейса МН17
Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета международной организации гражданской авиации (ИКАО), которое, как утверждает Москва, необоснованно связывает её с гибелью малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщили в МИД РФ 18 сентября.
В заявлении ведомства говорится, что Совет ИКАО «не посчитал нужным» провести полное, тщательное и независимое международное расследование и принял на веру, по мнению России, сомнительные выводы технических и уголовных экспертиз.
В МИД подчеркнули, что расследования вели, как считает российская сторона, заинтересованные государства — Украина и Нидерланды, и что Москва оспаривает решение ИКАО по всем пунктам.
Ведомство также заявило, что будет добиваться установления истины в соответствии с Уставом ООН и применимыми нормами международного права и рассчитывает на беспристрастный подход со стороны Международного суда.
Boeing 777 рейса MH17 Амстердам — Куала‑Лумпур потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 человек. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.
