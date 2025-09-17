В МИД исключили присутствие ЕС за столом переговоров по Украине

17 сентября 2025, 20:33

Глава МИД России Лавров: ЕС нечего делать на переговорах по Украине

Фото: istockphoto/Mordolff

Европа пытается без стеснения вернуть себе место за столом переговоров, но с её позицией, основанной на реваншизме и стремлении нанести России стратегическое поражение, ей там делать нечего. Об этом заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.