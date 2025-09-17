В МИД исключили присутствие ЕС за столом переговоров по Украине
Европа пытается без стеснения вернуть себе место за столом переговоров, но с её позицией, основанной на реваншизме и стремлении нанести России стратегическое поражение, ей там делать нечего. Об этом заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за участие европейских стран в дальнейших переговорах по урегулированию конфликта на Украине наряду с Россией, США и Киевом. Свою позицию он аргументировал тем, что исход переговоров напрямую затрагивает безопасность Европы и её граждан.
Французский лидер пообещал и в дальнейшем отстаивать такое мнение.
