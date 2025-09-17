Лавров обвинил ООН в игнорировании действий киевского режима

17 сентября 2025, 12:33

Лавров заявил, что ООН выгораживает и пытается обелять действия киевского режима

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 сентября на посольском круглом столе по украинскому кризису заявил, что ООН закрывает глаза на действия Киева и защищает его.





По его словам, Секретариат ООН «пытается обелять» действия киевских властей, хотя те нарушают ключевые нормы международного гуманитарного права. Лавров привёл в пример игнорирование запретов на размещение военной техники и огневых позиций в жилых районах, на пытки и жестокое обращение с военнопленными и гражданскими лицами.





«Секретариат [ООН] <...> пытается обелять действия киевского режима, хотя они нарушают <...> ключевые требования международного гуманитарного права», — добавил Лавров.