Лавров обвинил ООН в игнорировании действий киевского режима
Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 сентября на посольском круглом столе по украинскому кризису заявил, что ООН закрывает глаза на действия Киева и защищает его.
По его словам, Секретариат ООН «пытается обелять» действия киевских властей, хотя те нарушают ключевые нормы международного гуманитарного права. Лавров привёл в пример игнорирование запретов на размещение военной техники и огневых позиций в жилых районах, на пытки и жестокое обращение с военнопленными и гражданскими лицами.
«Секретариат [ООН] <...> пытается обелять действия киевского режима, хотя они нарушают <...> ключевые требования международного гуманитарного права», — добавил Лавров.
Кроме того, главный дипломат РФ обвинил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в пренебрежении Уставом международной организации в контексте украинского конфликта. По словам Лаврова, Гутерриш, по сути, требует лишь соблюдения территориальной целостности Украины — то есть вывода российских войск с территорий, где, как утверждается, население проголосовало против сохранения своих земель в составе «нацистского режима».
Лавров заявил, что многие обвинения в адрес российской армии являются ложными и на самом деле исходят от киевских властей. Он подчеркнул, что Вооружённые силы России никогда не бьют по гражданским объектам и мирному населению.