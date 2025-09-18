Захарова обвинила Зеленского в участии в планировании терактов в России

18 сентября 2025, 17:04

Захарова: слова Зеленского об НПЗ говорят о его участии в планировании терактов

Владимир Зеленский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 сентября заявила, что угрозы Владимира Зеленского нанести новые удары по порту Усть‑Луга в Ленинградской области, равнозначны признанию участия в планировании терактов на территории России.