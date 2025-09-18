Захарова обвинила Зеленского в участии в планировании терактов в России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 сентября заявила, что угрозы Владимира Зеленского нанести новые удары по порту Усть‑Луга в Ленинградской области, равнозначны признанию участия в планировании терактов на территории России.
По её словам, за прошедшую неделю в результате обстрелов и ударов украинских беспилотников пострадали 115 российских мирных жителей. Семь человек погибли, 108 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних.
Захарова утверждала, что ВСУ по гражданским целям за эту неделю выпустили более 3,7 тыс. боеприпасов, а число ежедневных ударов Киева по гражданским объектам в РФ достигло 530 — максимум с начала года.
Дипломат отметила, что киевский режим не прекращает террористические атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры и вместе с тем публично приветствует поставки западного оружия, демонстрируя его применение. Это, по её мнению, является признанием совершённых преступлений.
Ранее, 9 сентября, Захарова призывала международное сообщество дать оценку ударам ВСУ по России, указывая на атаки по гражданским и социальным объектам, в результате которых были жертвы.
