МИД РФ отправит Украине ноту по теракту в «Крокусе»

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Работа правоохранительных органов по теракту в «Крокус Сити Холле» должна завершиться в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отметим, что в отправленной ноте фигурирует лишь требование арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, который 25 марта признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году и иных террористических атак на территории России.
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Анастасия Чинкова