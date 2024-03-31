Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

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Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста. Об этом сообщается на сайте в МИД РФ.
Ранее, 25 марта, Малюк признал организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Также он раскрыл детали организации других террористических актов на территории России.
В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство передало украинским властям требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц.
Отмечается, что требование находится в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ).
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Анастасия Чинкова