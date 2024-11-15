МИД РФ отреагировал на позицию Шольца во время звонка Путину

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца «Ничего об Украине без Украины», озвученная во время звонка президенту России Владимиру Путину, — адский цинизм. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Захарова привела цитату польского премьера Дональда Туска, который был поговорил по телефону с Шольцем и был рад услышать, что тот повторил Путину позицию Польши: «Ничего об Украине без Украины».
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин во время телефонного разговора с Шольцем отметил беспрецедентную деградацию российско-германских отношений. При этом подчеркивается, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, в случае интереса со стороны Германии.
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«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО «разговоры об Украине» скоро могут быть, по их же выражению, «без украинцев», которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», — пояснила официальный представитель российского МИД.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин во время телефонного разговора с Шольцем отметил беспрецедентную деградацию российско-германских отношений. При этом подчеркивается, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, в случае интереса со стороны Германии.
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Данил Пономарев