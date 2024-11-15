МИД РФ отреагировал на позицию Шольца во время звонка Путину

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп будет урегулировать конфликт на Украине, однако Россия будет ждать предложений. Об этом он рассказал во время подхода для прессы. По его словам, любой политик, призывающий к миру, а не к войне, заслуживает внимания.