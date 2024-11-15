Путин в разговоре с Шольцем отметил деградацию отношений между РФ и ФРГ

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил беспрецедентную деградацию российско-германских отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ», — говорится в пресс-службе Кремля.
При этом подчеркивается, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, в случае интереса со стороны Германии.
Ранее в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговором стороны договорились , что помощники лидеров будут поддерживать связь.
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Элина Позднякова