МИД РФ оценил слушания в Гаагском суде по правам в Керченском проливе

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Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе завершились успешно для России, которой удалось представить свою субъективную позицию. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин в ходе общения с журналистами.
Отмечается, что с 23 сентября по 5 октября суд проводил слушания по инициированному Киевом в 2016 году разбирательства против Москвы о правах прибрежных государств в указанных морях. Российская сторона призвала признать все украинские требования неприемлемыми и выходящими за рамки юрисдикции суда.
Кузьмин заявил, что слушания были успешны для России, поскольку удалось выразить аргументированную субъективную позицию, основанную на правовых и фактологических доказательствах.
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Анастасия Чинкова