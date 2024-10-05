В МИД раскрыли действия России в случае возобновления ядерных испытаний США

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Россия зеркально ответит на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Если Штаты примут решение возобновить проведение испытаний ядерного оружия, за Россией «не заржавеет», сообщил он в эфире телеканала RT.
Накануне Рябков также заявил, что вероятность начала прямого военного конфликта между Россией и США полностью зависит от действий Вашингтона. При этом он добавил, что Москва полностью готова к такому развитию событий, но всё же призывает американских политиков не провоцировать эскалацию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину РФ является зеркальным ответом на действия Запада.
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Накануне Рябков также заявил, что вероятность начала прямого военного конфликта между Россией и США полностью зависит от действий Вашингтона. При этом он добавил, что Москва полностью готова к такому развитию событий, но всё же призывает американских политиков не провоцировать эскалацию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину РФ является зеркальным ответом на действия Запада.
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Анастасия Чинкова