МИД: РФ ответит Германии в случае изъятия собственности в Берлине

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Как сообщил «РИА Новости» директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, ответ Москвы на решение властей ФРГ по изъятию российской собственности в Берлине будет касаться германской недвижимости.
«Мы незамедлительно реагируем на любые попытки посягнуть на суверенную собственность нашей страны. Любые незаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении немецкой недвижимости на нашей территории», — заявил он в интервью.
Ранее в Германии представители партии Христианско-демократического союза (ХДС) предложили конфисковать дома, которые официально принадлежат России.
Также Москва предупредила Германию о мерах, которые будут приняты в случае давления на российские СМИ.
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