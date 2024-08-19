В США рассказали о новой политической проблеме Европы

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Сточные воды с отходами стекают в реки и озера Европы, вызывают болезни у людей и наносят вред природе, сообщается в статье Bloomberg.
По словам автора, это стало новой политической проблемой в континентальной Европе. Отмечается, что загрязнение рек Сены и Темзы – не единственная проблема. Согласно статье, многие европейские города имеют столетнюю инфраструктуру, которая не была обновлена для очистки огромного количества отходов домов и производств.
По данным Bloomberg, утечки сточных вод в Великобритании вызвали широкое возмущение общественности. Ожидается, что изменение климата приведет к более влажной погоде, что повлечет за собой ливневые наводнения и перегрузку канализационных систем.
В этом году Европейский союз обновил правила очистки сточных вод 30-летней давности. Однако многие страны не соблюдают это законодательство. Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС против Италии, Греции и Испании за несоблюдение норм очистки воды.
В июне стало известно, что Бразилия нашла способ адаптации к изменению климата. Мангровые леса могут помочь в борьбе с последствиями глобального потепления, сообщает Mongabay.
Читайте также:
Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России
Журналисты издания WP посетили Суджу в сопровождении ВСУ
В России предложили запретить мигрантам переезд с семьями
По данным Bloomberg, утечки сточных вод в Великобритании вызвали широкое возмущение общественности. Ожидается, что изменение климата приведет к более влажной погоде, что повлечет за собой ливневые наводнения и перегрузку канализационных систем.
В этом году Европейский союз обновил правила очистки сточных вод 30-летней давности. Однако многие страны не соблюдают это законодательство. Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС против Италии, Греции и Испании за несоблюдение норм очистки воды.
В июне стало известно, что Бразилия нашла способ адаптации к изменению климата. Мангровые леса могут помочь в борьбе с последствиями глобального потепления, сообщает Mongabay.
Читайте также:
Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России
Журналисты издания WP посетили Суджу в сопровождении ВСУ
В России предложили запретить мигрантам переезд с семьями
Александр Климов