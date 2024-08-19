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В США рассказали о новой политической проблеме Европы

Bloomberg: сточные воды – новая политическая проблема Европы
19 августа 2024, 06:07
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сточные воды с отходами стекают в реки и озера Европы, вызывают болезни у людей и наносят вред природе, сообщается в статье ​Bloomberg.
По словам автора, это стало новой политической проблемой в континентальной Европе. Отмечается, что загрязнение рек Сены и Темзы – не единственная проблема. Согласно статье, многие европейские города имеют столетнюю инфраструктуру, которая не была обновлена для очистки огромного количества отходов домов и производств.

По данным Bloomberg, утечки сточных вод в Великобритании вызвали широкое возмущение общественности. Ожидается, что изменение климата приведет к более влажной погоде, что повлечет за собой ливневые наводнения и перегрузку канализационных систем.



В этом году Европейский союз обновил правила очистки сточных вод 30-летней давности. Однако многие страны не соблюдают это законодательство. Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС против Италии, Греции и Испании за несоблюдение норм очистки воды.

В июне стало известно, что Бразилия нашла способ адаптации к изменению климата. Мангровые леса могут помочь в борьбе с последствиями глобального потепления, сообщает Mongabay.

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Журналисты издания WP посетили Суджу в сопровождении ВСУ

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#европа
#италия
#греция
#испания
Журналисты издания WP посетили Суджу в сопровождении ВСУ
Издание WP опубликовало кадры о приезде в Суджу журналистов в сопровождении ВСУ
19 августа 2024, 05:57

Фото: istock/Andrey Iudin

Газета Washington Post (WP) опубликовала на своем сайте статью, в которой говорится, что журналисты и фотографы посетили Суджу в субботу 17 августа в сопровождении военнослужащих ВСУ.
«Журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», – отмечается в публикации.

Американское издание утверждает, что журналисты взяли интервью как минимум у 12 жителей Суджи.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist сообщил, что разногласия возникли из-за того, что украинский лидер желал максимально усилить вторжение, в то время как Сырский был осторожен.

До этого издание также сообщало, что ВСУ планировали атаковать Брянскую область перед вторжением в Курскую область. Целью атаки было отвлечь внимание России от Донбасса и создать козырь для будущих переговоров.

Утром 6 августа Курская область подверглась мощной атаке крупного подразделения ВСУ.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#курская область
#журналист
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Посол Азербайджана пркомментировал диалог Путина и Алиева
Посол Бюльбюль оглы: Путина и Алиева ожидает насыщенный диалог
19 августа 2024, 05:12

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут насыщенный диалог в Баку, заявил агентству ТАСС посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.
Дипломат также отметил, что отношения между Москвой и Баку в настоящее время находятся на «очень высоком уровне».

Владимир Путин прибыл в Баку в воскресенье 18 августа с двухдневным официальным визитом. Вечером он принял участие в неформальном ужине с азербайджанским лидером.

Ранее сообщалось, что президент Путин обсудит с президентом Алиевым вопросы азербайджано-армянского примирения. Руководители также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

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#азербайджан
#армения
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#владимир путин
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У военного ВСУ диагностировали «беременность»
Представителю «Айдара»* диагностировали «беременность» на медкомиссии
19 августа 2024, 03:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

Представителю штурмового батальона «Айдар»* Станиславу Дегтяру на медицинском осмотре поставили два диагноза: беременность и жалоба на ампутированную ногу. Об этом украинский военный рассказал изданию «Страна.ua».
По словам военного, диагноз «беременность» ей поставил хирург. При этом невропатолог написал свое заключение о жалобах на отсутствие левой нижней конечности. Оба этих диагноза освободили его от военной службы, подчеркивает издание.

Сам Дегтяр назвал произошедшее «неуважением к ветеранам».

Ранее на Украине был введен закон об ужесточении мобилизации, согласно которому военнослужащие за рубежом больше не имеют права на консульские услуги. Кроме того, согласно новым правилам, неявка по повестке в территориальный центр комплектования влечет за собой запрет на вождение автомобиля. В то же время закон не предусматривает демобилизации.

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#всу
#украина
#мобилизация
#армия
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Стало известно о возможном появлении генкосульства России в Карабахе
Посол Азербайджана Бюльбюль оглы: генкосульство РФ может появиться в Карабахе
19 августа 2024, 03:18

Фото: istockphoto/shironosov

Генеральное консульство России может появиться в Карабахе, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью информационному агентству ТАСС.
В настоящее время вопрос находится в процессе обсуждения.

«У нас в России два генконсульства – в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно», – подчеркнул он.

По его словам, сфера деятельности консульств в Азербайджане более ограничена, однако работа в этом направлении продолжается.

Ранее Бюльбюль оглы заявил, что завершает свою 18-летнюю дипломатическую службу в Москве в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку для переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Дипломат заявил, что надеется представлять свою родную Шушу и жителей региона в парламенте Азербайджана.

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#посол
#дипломат
#азербайджан
#россия
#москва
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Байден высказался о шансах на заключение сделки п Газе
Байден: заключение сделки по Газе еще возможно
19 августа 2024, 02:20

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время ведется работа над соглашением о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает РИА Новости.
Американский лидер считает, что соглашение по Газе еще возможно.

«Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно», – сказал глава Белого дома.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.о.

Между тем, в совместном заявлении, опубликованном 16 августа представителями США, Египта и Катара, сообщается, что переговоры между Израилем и палестинской экстремистской группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.

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#сша
#джозеф байден
#сектор газа
#переговоры
#хамас
#израиль
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В Чикаго открывается съезд демпартии США для номинации Харрис в кандидаты
19 августа 2024, 01:09

Фото: iStock/rarrarorro

В Чикаго сегодня, 19 августа, открывается съезд демократической партии США, на котором ожидают номинацию Камалы Харрис в кандидаты на пост американского президента. Об этом сообщает РИА Новости. Четырехдневное мероприятие откроет речь действующего главы государства Джо Байдена, указано в материале.
По данным агентства, в город съедутся не только представители власти и политических сил, но и все ныне живущие бывшие президента США за исключением Джимми Картера, которому вскоре должно исполниться 100 лет.

После выступления президента в первый день съезда делегаты проведут голосование, чтобы окончательно утвердить Харрис как кандидата от демократов. В заключительный день она выступит с речью и формально примет номинацию.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.

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Британский дипломат ушел в отставку в связи с поставками Лондоном оружия Израилю
19 августа 2024, 01:06

Фото: istockphoto/melis82

Британский дипломат Марк Смит подал в отставку. Таким образом он опротестовал продолжение поставок современного оружия Израилю. Об инциденте сообщил телеканал Sky News.
Смит занимал должность второго секретаря в британском посольстве Ирландии. По словам дипломата, он больше не может находиться на государственной службе из-за причастности британских властей к военным преступлениям Израиля в Палестине.

Он добавил, что израильские войска регулярно нарушают все нормы гуманитарного права и имеют полное одобрение правительства страны.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.

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#израиль
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#хамас
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Стало известно о планах увольнения Сырского накануне атаки на Курскую область
The Economist: перед атакой на Курскую область Сырский был на грани увольнения
19 августа 2024, 00:30

Накануне вторжения украинских войск в Курскую область командующий Вооруженный силами Украины Александр Сырский находился на грани увольнения. Согласно информации, полученной The Economist от источника, планировалась реорганизация командования украинской армии.
Командующий ВСУ оказался под давлением с момента вступления в должность, и ему пришлось решать проблемы, оставленные его предшественником Валерием Залужным. Командование конфликтовало с правительством по поводу мобилизационной политики, а Соединенные Штаты задерживали военную помощь.

Неназванный источник охарактеризовал Сырского как «хорошего в войне, но не в политике». Из-за этого давления он начал планировать нападение на территорию России, но держал свои планы в секрете, о них знал лишь ограниченный круг генералов и сотрудников спецслужб. Сырки обсуждал свои планы один на один с президентом Владимиром Зеленским без присутствия своего штаба.

Ранее стало известно о разногласиях Зеленского и Сырского относительно атаки на Курскую область.

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#всу
#курская область
#украина
#владимир зеленский
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В РБ назвали число полетов в неделю разведавиации НАТО у границы
ВВС РБ: Минском фиксируется до 40 полетов в неделю разведавиации НАТО у границ
18 августа 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Минск фиксирует у белорусских границ в неделю до 40 полетов разведавиации натовских государств. Об этом в беседе с белорусским каналом CTVBY на видеохостинге YouTube рассказал руководитель противовоздушной обороны РБ Андрей Лукьянович.
«Заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации. Именно блока НАТО. И вот эти полеты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации — 30-40 полетов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО», — пояснил командующий белорусских ВВС.

Военный добавил, что в этом году зафиксировали примерно 800 полетов легкомоторников и вертолетов на польской территории и территории балтийских государств. Лукьянович резюмировал, что четыре раза нарушалась госграница.

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