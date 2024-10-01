МИД РФ: Планы по блокировке Финского залива нарушают международное морское право

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Если Финляндия и Эстония реализуют свои планы по блокированию Финского залива для российского судоходства, то Москва расценит такие действия как очевидное грубое нарушение международного морского права.
Об этом РИА Новости заявили в министерстве иностранных дел РФ. Таким образом в российском дипломатическом ведомстве прокомментировали информацию о том, что Таллин и Хельсинки разрабатывают планы по закрытию Финского залива для российских кораблей в случае угрозы.
В МИД РФ подчеркнули, что если речь идёт о планах Финляндии и Эстонии относительно установления водных границ своих прилежащих зон, то это является суверенным правом государств. Однако эти действия, согласно положениям международного морского права, не позволяют препятствовать судоходству и контролировать его.
Российские дипломаты также выразили недоумение по поводу того, какие именно угрозы видят финские и эстонские власти, однако выразили надежду, что они будут твёрдо придерживаться международных правовых норм.
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В МИД РФ подчеркнули, что если речь идёт о планах Финляндии и Эстонии относительно установления водных границ своих прилежащих зон, то это является суверенным правом государств. Однако эти действия, согласно положениям международного морского права, не позволяют препятствовать судоходству и контролировать его.
Российские дипломаты также выразили недоумение по поводу того, какие именно угрозы видят финские и эстонские власти, однако выразили надежду, что они будут твёрдо придерживаться международных правовых норм.
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Александр Бойцов