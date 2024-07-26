Финляндия подозревает судно РФ в нарушении границ

Фото: istockphoto/naumoid
Российское судно подозревается в предполагаемом нарушении финских границ. Об этом сообщает Минобороны Финляндской республики, однако доказательств там не привели. Уточняется, что речь идет о границе морской акватории в Финском заливе.
«Российское судно подозревается в нарушении границ финской морской акватории в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение произошло сегодня, 26 июля во второй половине дня», — указывается в сообщении.
Финские пограничники проводят предварительное расследование, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось об учениях, которые проводит армия Финляндии у российских границ с участием авиации.
По данным источников, в них задействовано 300 единиц техники.
Читайте также:
Финские пограничники заявили о нарушении границ с Россией
Финский парламент одобрил закон о выдворении беженцев на границе с Россией
В Финляндии рассказали об угрозе дефицита древесины
Никита Кротов