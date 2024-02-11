МИД РФ подтвердил подготовку визита Путина в КНДР

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Москва и Пхеньян в настоящее время по планируют дипломатическим каналам согласовать сроки визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народную Демократическую Республику.
Недавно это приглашение было подтверждено в ходе визита в Россию главы МИД КНДР Цой Сон Хи. По словам дипломата, российская и северокорейская стороны согласуют конкретные сроки и детали визита президента РФ в Пхеньян по линиям министерств иностранных дел.
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Александр Бойцов