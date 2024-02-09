«Оккупируем»: Ким Чен Ын рассказал, что сделает с Южной Кореей

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Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что оккупирует Южную Корею, если того потребуют обстоятельства, его цитирует ЦТАК.
«А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — прокомментировал ситуацию Ким Чен Ын.
Он также подчеркнул, что если противники Северной Кореи решатся на применить силу против Пхеньяна, то получат ответ, который «изменит историю». По словам лидера КНДР, он без раздумий мобилизует все имеющиеся средства для отражения атаки врага и защиты страны.
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Евгения Парфентьева