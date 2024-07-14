МИД РФ: Покушение на Путина, о котором рассказал Буданов*, готовилось на деньги США

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о покушениях на президента России Владимира Путина. Свое мнение Захарова написала в Telegram-канале.
Согласно мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, покушения готовились на американские деньги. Захарова добавила, что без них никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».
Ранее Кирилл Буданов* заявил, что покушения на главу российского государства Владимира Путина были, но все они были неудачными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа.
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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ранее Кирилл Буданов* заявил, что покушения на главу российского государства Владимира Путина были, но все они были неудачными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа.
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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова