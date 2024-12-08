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МИД РФ получил ноту после инцидента с залитым краской посольством Швеции

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел РФ получило ноту после инцидента с посольством Швеции в Москве. Российская сторона отреагирует на происшедшее должным образом, в соответствие с нормами международного права и законодательства РФ.


Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Напомним, утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад здания шведской дипломатической миссии бутылками с краской. Вандалы были задержаны представителями правоохранительных органов непосредственно на месте совершения преступления.

В ноте посольства Швеции содержится просьба проинформировать шведскую сторону о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося. В МИД РФ заверили, что Россия подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания, закреплённым нормами международного права. Также в ведомстве отметили, что российские правоохранительные органы добросовестно и эффективно выполняют работу по обеспечению безопасности иностранных посольств. Все нарушители будут привлечены к к ответственности в соответствие с действующим законодательством, добавили в МИД.

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#посольство
Байден внимательно следит за событиями в Сирии
Белый дом: Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии
08 декабря 2024, 10:49

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Действующий президент США Джозеф Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
По его словам, глава государства и его советники не перестают наблюдать за ходом событий и поддерживают регулярные контакты с региональными партнёрами. Об этом глава пресс-службы написал в своей социальной сети Х. Накануне вновь избранный президент США Дональд Трамп призвал американских политиков и военных «не вмешиваться» в то, что происходит в Сирии, и позволить ситуации развиваться своим чередом.

Власть в Сирии захвачена протурецкой оппозицией и боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (а также частично курдскими формированиями). На свержение режима Асада ушло 10 дней.

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#дональд трамп
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#сирия
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Израиль решил закрыть Голанские высоты в связи с событиями в Сирии
08 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточит ограничения для нескольких городов неподалёку от сирийской границы. Такие меры вызваны захватом Дамаска боевиками-джихадистами и падением режима Башара Асада.
Речь идёт о Голанских высотах — сирийской территории, оккупированной Израилем с 1967 года, сообщает газета The Times of Israel. Все территории, расположенные близ границы, будут объявлены закрытой военной зоной. Гражданские лица не смогут их посещать, в том числе местные фермеры. Вокруг Голанских высот будут установлены блокпосты, движение автомобильного транспорта ограничат.

Кроме того, будут отменены занятия в школах в четырёх друзских деревнях, расположенных неподалёку от границы. Пресс-служба ЦАХАЛ ранее сообщала о переброске в район Голанских высот дополнительных подразделений «в целях укрепления обороны».

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#служба
#израиль
#сирия
#граница
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Депутат Гаврилов: Работа в праздники требует оплаты в двойном размере
08 декабря 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Tippapatt

Работа в праздничные дни с 1 по 8 января должна быть оплачена в двойном размере за каждый отработанный час. Об этом напомнил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что российское трудовое законодательство чётко и однозначно регламентирует вопрос оплаты труда работника в праздничные дни. Согласно статье 112 ТК РФ, праздничными считаются дни с 1 по 8 января включительно. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, причём независимо от того, на какой системе оплаты труда находится работник.

Парламентарий подчеркнул, что даже если рабочая смена лишь частично приходится на праздничный день, то повышенная оплата распространяется на ту часть смены, которая пришлась на праздник.

Гаврилов также напомнил, что трудовое законодательство предусматривает альтернативу повышенной оплаты. Если работник вместо повышенной оплаты предпочитает получить дополнительный день отдыха, то такой отгул ему предоставляется по согласованию с работодателем.

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#работа
#праздник
#оплата
#новости
#рф
#госдума
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WSJ: Тегеран предупреждал Асада о сокращении военной помощи в борьбе с боевиками
08 декабря 2024, 08:40

Фото: istockphoto/mrjo2405

Тегеран сообщал президенту Сирии Башару Асаду, что он получит военную помощь от рана в борьбе с вооружёнными формированиями джихадистов. Однако помощь эта будет носить ограниченный характер.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных иранских чиновников. Ранее газета сообщала, что Иран начал вывод с территории Сирии части своих командиров из состава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также части дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления террористов на Дамаск.

Сообщается, что Тегеран объявил Асаду о сокращении помощи его режиму, обвинив сирийские войска в отступлении. Позднее представитель сирийской армии заявил о капитуляции правительственных войск и падении режима Асада.

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#иран
#сирия
#помощь
#армия
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Al Jazeera: Боевики захватили тюрьму «Сейдная» в Дамаске и выпустили заключённых
08 декабря 2024, 07:52

Фото: istockphoto/elevationare

В столице Сирии Дамаске представители террористических бандформирований захватили государственную тюрьму «Сейдная». После этого боевики выпустили оттуда всех заключённых.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По утверждению сирийских повстанцев, они захватили пенитенциарное учреждение на окраине столицы ранним утром в воскресенье и выпустили на свободу всех, кто там содержался. Известно, что все правительственные здания в Дамаске и ключевые объекты инфраструктуры захвачены повстанцами. Правительственные войска ничего не сумели противопоставить террористам.

По сообщению западных СМИ, весь Дамаск находится под контролем джихадистов. Президент Сирии Башар Асад утром 8 декабря сел в самолёт и вылетел в неизвестном направлении. Представители сирийской армии заявили о капитуляции правительственных войск и падении режима Асада.

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#террористы
#тюрьма
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WP: Встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла готовить будущие шаги по Украине
08 декабря 2024, 07:50

Фото: istockphoto/laurence soulez

На Западе надеются, что прошедшая в Париже трёхсторонняя встреча вновь избранного американского президента Дональда Трампа, главы киевского режима Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона позволила подготовить будущие шаги по Украине, которые будут предприняты уже после инаугурации Трампа.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на западного чиновника. В публикации отмечается, что Трамп и Зеленский уже говорили по телефону после победы кандидата от республиканцев на выборах, но личная встреча, несомненно, была важнее. Стороны смогли обменяться мнениями по ситуации и согласовать будущие действия после официального вступления Трампа в должность. По словам собеседника издания, общение Трампа и Зеленского было «очень полезным» с точки зрения Запада.

В публикации отмечается, что визит американского президента во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других лидеров европейских стран «завоевать расположение» Трампа с тем, чтобы убедить его не прекращать поддержку Украины.

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#зеленский
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#франция
#украина
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Военкор Котенок: Дамаск пал безо всякого сопротивления
08 декабря 2024, 07:11

Фото: istockphoto/Mohammad Ali Bazzi

Столица Сирии Дамаск полностью находится под контролем террористов. Правительственные войска практически ничего не сумели противопоставить боевикам-джихадистам.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок. Он также добавил, что вооружённые люди из числа террористов заняли все ключевые объекты инфраструктуры в городе. Они контролируют здания штаб-квартир силовых структур, ведущих средств массовой информации, учреждений пенитенциарной системы.

Ранее западные СМИ уже писали, что повстанцы захватили Дамаск. Они сообщали о «хаосе» в аэропорту сирийской столицы. Также говорилось о том, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Информацию о его бегстве из столицы подтвердил и Юрий Котенок.

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#сирия
#террористы
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Сирийская армия заявила о капитуляции и падении режима Асада
Reuters: сирийская армия заявила о капитуляции и падении режима
08 декабря 2024, 06:46

Фото: iStock/Roman Novitskii

Командование вооруженных сил Сирии заявило о капитуляции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на офицера.
Как отмечают в издании, командование проинформировало офицеров о капитуляции и падении режима. Стоит отметить, что телеканал Al Jazeera сообщил, что повстанческие силы установили контроль над Дамаском, в связи с чем сирийская армия отходит из столицы республики.

Также Sham FM стало известно о прекращении работы международного аэропорта Дамаска. Ранее AFP опубликовало информацию о выстрелах в городе.

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Al Jazeera: Дамаск перешел под контроль сирийский повстанцев
08 декабря 2024, 06:36

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

Повстанческие силы установили контроль над Дамаском, в связи с чем сирийская армия отходит из столицы республики. Этим поделились на телеканале Al Jazeera.
«Источники сообщают, что вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне армия выводит свои силы из столицы», — говорится в сообщении.

Согласно данным телеканала, силы оппозиции уже захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. К тому же повстанцы имеют контроль над центральной площадью Омейядов в столице страны.

Радиостанция Sham FM уже сообщила о взрывах в Дамаске и остановке работы международного аэропорта. Ранее AFP опубликовало информацию о выстрелах в городе.

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#сирия
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