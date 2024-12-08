МИД РФ получил ноту после инцидента с залитым краской посольством Швеции

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Министерство иностранных дел РФ получило ноту после инцидента с посольством Швеции в Москве. Российская сторона отреагирует на происшедшее должным образом, в соответствие с нормами международного права и законодательства РФ.
Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Напомним, утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад здания шведской дипломатической миссии бутылками с краской. Вандалы были задержаны представителями правоохранительных органов непосредственно на месте совершения преступления.
В ноте посольства Швеции содержится просьба проинформировать шведскую сторону о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося. В МИД РФ заверили, что Россия подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания, закреплённым нормами международного права. Также в ведомстве отметили, что российские правоохранительные органы добросовестно и эффективно выполняют работу по обеспечению безопасности иностранных посольств. Все нарушители будут привлечены к к ответственности в соответствие с действующим законодательством, добавили в МИД.
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Александр Бойцов