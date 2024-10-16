Захарова: Россия ответит на решение Норвегии сократить дипсостав посольства РФ

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Россия ответит на решение властей Норвегии сократить численность дипломатов в российском посольстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что такое решение является очередным недружественным шагом против России. Исходя из него Москва будет выстраивать дальнейшую линию в отношении Норвегии. В ответ на такие действия будут сделаны «чувствительные» шаги.
Ранее, 14 октября, посольство России в Осло заявило о сокращении дипломатического состава по требованию властей Норвегии. После исполнения этого требования в консульском отделе дипмиссии останутся только два российских дипломата.
При этом Генконсульства в Шпицбергене и Киркенесе вовсе сообщили о временной приостановке приёма до дальнейшего уведомления.
Захарова напомнила, что это не первые подобные действия в отношении российских дипломатов в Норвегии. В 2022-2023 годах из страны были высланы несколько сотрудников российских дипмиссий, из-за чего значительно пострадало дипломатическое присутствие России в Норвегии.
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Ранее, 14 октября, посольство России в Осло заявило о сокращении дипломатического состава по требованию властей Норвегии. После исполнения этого требования в консульском отделе дипмиссии останутся только два российских дипломата.
При этом Генконсульства в Шпицбергене и Киркенесе вовсе сообщили о временной приостановке приёма до дальнейшего уведомления.
Захарова напомнила, что это не первые подобные действия в отношении российских дипломатов в Норвегии. В 2022-2023 годах из страны были высланы несколько сотрудников российских дипмиссий, из-за чего значительно пострадало дипломатическое присутствие России в Норвегии.
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Анастасия Чинкова