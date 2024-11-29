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В Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства

Фото: istockphoto/agnormark

Фото: istockphoto/agnormark

В ночь на 29 ноября над российским посольством в столице Швеции Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат. С дрона на территорию дипломатического представительства РФ в скандинавской стране была сброшена краска.
Стокгольмская полиция попыталась обнаружить БПЛА при помощи вертолёта, однако усилия не увенчались успехом, сообщает ТАСС. По словам представителя пресс-службы столичной полиции, инцидент рассматривается как акт вандализма. На текущий момент подозреваемые в его совершении не установлены.

В российском посольстве отметили, что данный инцидент является далеко не первым, а конкретно — уже десятым с мая нынешнего года. Стоянка дипломатической миссии, её автомобили и другое имущество неоднократно подвергалось повреждениям. Посольство сообщало обо всех подобных инцидентах в полицию и информировало о них министерство иностранных дел Швеции, но виновные ни разу не были найдены.



Российские дипломаты отметили, что операторы неизвестного беспилотника не только нанесли ущерб иностранному представительству, но и грубо нарушили шведское законодательство об авиации и использовании воздушного пространства.

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#посольство
«Цензор»: Чиновника в киевском отеле застрелил военнослужащий ГУР Украины
29 ноября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Убийцей, который 23 ноября застрелил в киевском отеле Sky Loft 27-летнего заместителя начальника общественного благоустройства города Южное Одесской области Александра Каназирского, оказался 30-летний военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Дмитрий Рашевский.
Кроме того, во время стрельбы он ранил 26-летнего инспектора общественного благоустройства города Южное и 45-летнего охранника гостиницы Владимира Васюру. Об этом сообщает украинское издание «Цензор» со ссылкой на источник.

Стрельба произошла в результате конфликта двух компаний мужчин, которые отдыхали на первом этаже отеля. Между ними вспыхнула потасовка, и Рашевский получил несколько ударов по голове, в результате которых потерял сознание. Придя в себя, он достал пистолет и начал стрелять. Затем мужчина выбросил оружие и скрылся, но позже сам сдался полиции.

За Рашевского вступилась группа его сослуживцев. Они записали видео в масках и с оружием, заявив, что Рашевский участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды. Другая группа военнослужащих выстроилась около здания полиции и суда, но без оружия.

Сам Рашевский сейчас находится в больнице с сотрясением мозга под охраной. По данным журналистов, ранее он привлекался к уголовной ответственности и был связан с бизнесменом, известным в криминальных кругах. Следователей просят проверить, действительно ли он принимал участие в боевых действиях. Есть версия, что в холле гостиницы собиралась мафиозная группировка, действующая в порту города Южный под «крышей» управления по благоустройству.

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Россиянка утонула во время наводнения в Таиланде
29 ноября 2024, 16:17

Фото: iStock/ Lemon_tm

Российская туристка утонула в Таиланде, на юге которого сейчас бушуют сильные наводнения, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Погибшей Камилле Б. было 24 года. Девушка вместе с молодым человеком отдыхали на острове Самуи. На данный момент мужчина и очевидцы происшествия находятся в отделе полиции — там они дают показания. В море объявлен шторм, на пляже висят красные флаги. Предполагается, что погибшая девушка не обратила на это внимания и отправилась к камням, с них её смыло волной и унесло в море.

В провинции Паттани наблюдаются сильные наводнения. Она располагается недалеко от туристических районов. Нелёгкая ситуация складывается и в городе Хатъяй на юге Таиланда. Жителей Пхукета — основного курорта Таиланда — также призывают быть готовыми к экстренной ситуации.

Ранее неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни в Таиланде.

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Истязал и кормил стиральным порошком: отчим из Кузбасса полгода пытал 12-летнего пасынка, подробности
RT: разорвавший лицо пасынку мужчина из Кузбасса заставлял его есть порошок
29 ноября 2024, 15:44

Задержанный за истязание пасынка в Кемеровской области (Фото: СУ СК России по Кемеровской области)

В Кемеровской области арестован отчим, который жестоко издевался над 12-летним школьником. Он выгонял ребенка на холодную веранду и наносил побои, из-за которых лицо мальчика сильно повреждено. Подробности – в материале «Радио 1».

В Кузбассе мужчина полгода издевался над пасынком



В Прокопьевске Кемеровской области 26 ноября пропал 12-летний мальчик. Кирилл вышел из дома и не вернулся, а на следующий день не объявился снова. Его мать подала заявление о пропаже только спустя сутки. Начались поиски, в которых участвовали правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры. Были осмотрены заброшенные здания, лесопарки и даже колодец рядом с домом, но мальчика нигде не нашли. Опрос знакомых семьи также не дал результатов.

28 ноября мальчика нашли. Всё это время он прятался в магазине. На нем была та же одежда, в которой он вышел из дома — шапка, толстовка и жилетка, но без куртки. Ребенок рассказал, что сначала зашел в супермаркет, чтобы погреться, а затем остался на ночь. Он спрятался за коробками в молочном отделе и питался тем, что удавалось взять с прилавков.


Кирилл прятался от своего жестокого отчима


Оказалось, что 12-летний школьник сбежал из дома из-за жестокого обращения отчима. Новый муж матери Кирилла полгода «воспитывал» Кирилла своими методами – выгонял на ночь на холодную веранду и жестоко избивал. Бил так, что лицо мальчишки напоминает месиво. Порванную губу изверг пытался сшить сам. Отчима-изувера задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Позже суд удовлетворил запрос следствия о задержании подозреваемого и его содержании в следственном изоляторе до 27 января 2025 года.


Изнасиловал и бросил свиньям: кем оказался убийца 17-летней школьницы из Красноярска, последние минуты ее жизни
Изнасиловал и бросил свиньям: кем оказался убийца 17-летней школьницы из Красноярска, последние минуты ее жизни


Кормил стиральным порошком


Правоохранители выяснили, что отчим запрещал ребенку есть, и однажды, поймав его у холодильника, заставил мальчика раздеться и выставил на холодную веранду, запретив возвращаться в дом. За невыполненные домашние обязанности он сломал пасынку ногу железной кочергой. Кроме того, он заставлял ребенка есть стиральный порошок, а когда тот отказался, насильно кормил его, насыпая порошок в ладонь.

Мать была в курсе издевательств, но не предприняла никаких действий. Ребенок не ходил в школу около двух лет. Не выдержав постоянных унижений, он сбежал из дома.

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В Уфе арестован мужчина, связывавший и насиловавший 13-летнюю дочь сожительницы
29 ноября 2024, 15:13

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Уфе арестовали мужчину, которого 13-летняя дочь его сожительницы обвинила в сексуальном насилии. По словам девочки, перед этим мужчина связал её поясом.
В отношении уфимца возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, сообщает телеграм-канал «Сапа». На время расследования девочка помещена в приют для сирот. Ей назначен ряд экспертиз. Мужчину задержали.

Девочка рассказала, что в течение восьми лет жила у родственников, так как её мать отбывала наказание в местах лишения свободы. Когда женщина освободилась, ребёнок стал жить с ней и её 32-летним сожителем. По словам девочки, сначала отчим шутил с ней на интимные темы и называл себя извращенцем. Затем он и мать запретили ей общаться с друзьями, отобрали телефон и не выпускали гулять.

В августе этого года мужчина заявил, что недоволен её поведением и начал домогаться. В октябре он связал её поясом от халата и изнасиловал в противоестественной форме. Сказал, что не будет её трогать до января при условии, что она будет молчать о случившемся. Девочка рассказала обо всём матери, но та ей не поверила и пригрозила избиением.

Затем пострадавшая рассказала о случившемся социальному педагогу в школе. При этом мать школьницы утверждает, что та всё придумала, потому что они с сожителем отобрали у неё гаджеты и заставляют учиться. Расследование дела продолжается.

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#мать
#мужчина
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Заставляли есть стиральный порошок: Детали издевательств над ребёнком в Кузбассе
29 ноября 2024, 14:31

Фото: istockphoto/blinow61

В Кемеровской области 12-летний мальчик долгое время страдал от издевательств со стороны родной матери и её сожителя. Отчим заставлял его есть стиральный порошок, а однажды сломал ребёнку ногу.
Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах. Отчим запрещал ребёнку есть. Однажды ночью, застав его у холодильника, он заставил мальчика раздеться и выставил на холодную веранду, запретив заходить в дом. За невыполненную работу по дому мужчина сломал пасынку ногу железной кочергой. Он заставлял ребёнка есть стиральный порошок. Когда тот отказался, насыпал порошок в ладонь и насильно кормил его.

Мать всё знала об издевательствах, но ничего не предпринимала. Около двух лет ребёнок не ходил в школу. Не выдержав издевательств, он сбежал из дома. Отчима в итоге арестовали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. О причинах такой жестокости в семействе говорить отказались, а мужчина вообще отказался от любых показаний.

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#ребёнок
#дом
#уголовное школьник
#мать
#мужчина
#дома
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«Ничего криминального»: чем закончились танцы с костями у школьных поваров
Школьные повара под Красноярском получили выговор за танцы с костями
29 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/senkaya

Школьные повара в поселке Шушенское Красноярского края получили выговор после публикации в сети видео, на котором они танцуют с оставшимися от разделки костями под песню «Эта любовь» киргизского певца Amirchik. Об этом сообщил руководитель районного управления образования Владимир Киримов. По его словам, увольнять женщин за баловство никто не собирается, так как их некем заменить.
«Все лица наказаны, получили выговоры. Я так понимаю, сейчас у нас будут проверки, мы готовы к этому. В субботу привезли мясо, поэтому работники были вызваны в выходной день на разделку. Все мясо было прибрано в присутствии завстоловой, а работники остались собрать оставшиеся кости, потому что они в питание не идут. Кости утилизируются у нас по договору с ветстанцией. Работники, конечно, раскаиваются по поводу того, что они сделали. Повара сразу сказали, что будут увольняться. Но у нас небольшой поселок, работников не так много, поэтому пока они продолжают работать. Тем более замечаний к ним нет, они нормально работают. Конечно, они могут уволиться, но мы должны найти работников. Школа же работает, сразу заменить этих людей некем», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Киримов также отметил, что поведение поваров — это просто баловство и «ничего криминального» в нем нет.



Напомним, после публикации ролика в сети управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку. По информации ведомства, на кадрах были запечатлены «грубые нарушения санитарных норм и требований».

Вместе с тем в соседней Кемеровской области региональное управление Роспотребнадзора добился закрытия популярного кафе в областном центре. Как сообщает «Сiбдепо», речь идет о пекарне по адресу Октябрьский, 68, где инспекторы нашли множество нарушений, включая кишечную палочку на смывах рук повара, его санитарной одежды и кухонном инвентаре.
«На предприятии общественного питания, не обеспечивалась поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Кузбассу.
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«Странно это»: тело пропавшей 18-летней студентки из Подмосковья нашли в лесу, на что указала неожиданная улика
Пропавшую 18-летнюю студентку в Подмосковье обнаружили мертвой в лесу
29 ноября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Hud1ai2

Пропавшую 18-летнюю студентку Ксению Еловых из подмосковной Ивантеевки нашли мертвой в лесу. Странным обстоятельством является то, что все три дня, пока девушку искали, она оставалась онлайн в соцсетях. Подробности – в материале «Радио 1».

Пропавшую в Подмосковье 18-летнюю девушку нашли мертвой


По словам матери Ксении, утром 25 ноября ее 18-летняя дочь отправилась на занятия в Болшево. Обычно девушка встречалась с подругами рядом с кафе, но в тот день до места назначения она так и не доехала. Однако даже спустя трое суток после ее исчезновения аккаунты в социальных сетях оставались активными, но неизвестно, кто ими пользовался.

Ксения Еловых (Фото: lizaalert.org)

Версии следствия


Правоохранительные органы и поисковики выяснили, что девушка была зафиксирована на камерах видеонаблюдения в СНТ «Звездочка-2», расположенном в 62 километрах от Ивантеевки.

«Она, похоже, пыталась попасть внутрь СНТ, но не смогла. Бродила вокруг», — рассказали местные жители порталу MSK1.RU.

Потом девушка удалилась в сторону лесного массива, расположенного поблизости с садами. В этой лесопосадке поисковики и обнаружили мертвое тело девушки. В настоящее время рассматриваются разные версии произошедшего, включая и самоубийство.
Пропавший в Кузбассе 12-летний школьник сбежал из дома из-за издевательств отчима
Пропавший в Кузбассе 12-летний школьник сбежал из дома из-за издевательств отчима
«По предварительной версии, это был суицид», — сообщил один из волонтеров, участвовавших в поисках.
Однако семья погибшей и близкие знакомы эту версию отвергают. По их словам, Ксения не имела никаких проблем и строила планы на будущее.

В настоящее время продолжают устанавливаться подробности смерти студентки.

«Странно это…зачем для самоубийства ехать в лес», «Ее телефон могли украсть, поэтому он был в сети, однако то, что кто-то заходил именно в ее соцсети, может указывать на убийство», — предполагают местные жители.

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#подмосковье
#снт
#самоубийство
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#девушка
#суицид
#тела
#московская область
#статьи
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В Новороссийске мигранты избили семейную пару и бойца СВО
29 ноября 2024, 13:54

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новороссийске выходцы из Закавказья отказались освобождать чужую недвижимость и жестоко избили владельцев – семейную пару и их руга, участника спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».
По данным канала, владелец гаража, сдавший его в аренду, заранее предупредил арендатора о расторжении договора и попросил освободить его. Арендодатель вместе с супругой и товарищем – участником СВО, приехал в свой гараж. Там они поняли, что помещение сдается в субаренду.

Вскоре туда наведались и сами субарендаторы, выходцы из Закавказья. Между людьми завязался конфликт, который закончился жестоким избиением хозяина гаража, его супруги и друга. Мужчине сломали челюсть, женщину ударили железной трубой по голове, а бойцу СВО сломали ребра.

Пострадавшие обратились в полицию, однако никаких действий предпринято не было. После публикации в сети на историю обратил внимание СКР РФ. Там отметили, что нападавшие до настоящего времени не привлечены к ответственности.

На сегодняшний день по факту избиения людей мигрантами возбуждено уголовное дело, доклад по которому запросил председатель СК Александр Бастрыкин. Участников конфликта разыскивают.

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#бастрыкин
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Экс-футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
29 ноября 2024, 13:10

Фото: iStock/ gorodenkoff

В Калужской области арестовали футболиста Виталия Мельникова, которого подозревают в убийстве мужчины в лесу, проинформировал Телеграм-канал «Типичный Обнинск».
Виталий Мельников — бывший футболист футбольного клуба «Квант», который расположен в Обнинске. Вместе с ним арестовали пятерых жителей Калужской области. Все они пробудут под стражей до 18 января 2025 года.

По данным канала, происшествие случилось вечером 31 октября в лесу, рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова. Группа спортсменов похитила предпринимателя Самрата Джавадова, вывезла его в лес, там его пытали и снимали весь процесс на камеру. Фигуранты уголовного дела с особой жестокостью избили мужчину. После того как потерпевший потерял сознание, злоумышленники оставили его в лесу и убежали. Из-за полученных травм мужчина скончался. Тело погибшего нашли через две недели после убийства.

Родители бизнесмена рассказали, что после похищения фигуранты требовали у неё пять миллионов рублей за выкуп сына.

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