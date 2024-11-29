В Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства

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В ночь на 29 ноября над российским посольством в столице Швеции Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат. С дрона на территорию дипломатического представительства РФ в скандинавской стране была сброшена краска.
Стокгольмская полиция попыталась обнаружить БПЛА при помощи вертолёта, однако усилия не увенчались успехом, сообщает ТАСС. По словам представителя пресс-службы столичной полиции, инцидент рассматривается как акт вандализма. На текущий момент подозреваемые в его совершении не установлены.
В российском посольстве отметили, что данный инцидент является далеко не первым, а конкретно — уже десятым с мая нынешнего года. Стоянка дипломатической миссии, её автомобили и другое имущество неоднократно подвергалось повреждениям. Посольство сообщало обо всех подобных инцидентах в полицию и информировало о них министерство иностранных дел Швеции, но виновные ни разу не были найдены.
Российские дипломаты отметили, что операторы неизвестного беспилотника не только нанесли ущерб иностранному представительству, но и грубо нарушили шведское законодательство об авиации и использовании воздушного пространства.
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В российском посольстве отметили, что данный инцидент является далеко не первым, а конкретно — уже десятым с мая нынешнего года. Стоянка дипломатической миссии, её автомобили и другое имущество неоднократно подвергалось повреждениям. Посольство сообщало обо всех подобных инцидентах в полицию и информировало о них министерство иностранных дел Швеции, но виновные ни разу не были найдены.
Российские дипломаты отметили, что операторы неизвестного беспилотника не только нанесли ущерб иностранному представительству, но и грубо нарушили шведское законодательство об авиации и использовании воздушного пространства.
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Александр Бойцов