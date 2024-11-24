Устроившего стрельбу возле посольства Израиля в Иордании ликвидировали

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Силы безопасности Иордании застрелили человека, который открыл стрельбу по полицейскому патрулю возле израильского посольства в Аммане. Об этом информирует катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Управление общественной безопасности королевства.
Уточняется, что три сотрудника полиции получили ранения средней тяжести и были госпитализированы. На время проведения операции были заблокированы все дороги, которые вели к диппредставительству. Также в воздух поднималась беспилотная авиация.
Согласно информации источника, квартал, где располагается посольство, находится под усиленной охраной, так как уже долгое время является местом проведения массовых акций протеста против действий Израиля в секторе Газа.
По данным телеканала Al Arabiya, в результате поисков удалось найти вооруженного человека, который вступил с правоохранителями в перестрелку. Отмечается, что злоумышленник был уничтожен ответным огнем. Сведений о его личности и мотивах в настоящее время не поступало.
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Согласно информации источника, квартал, где располагается посольство, находится под усиленной охраной, так как уже долгое время является местом проведения массовых акций протеста против действий Израиля в секторе Газа.
По данным телеканала Al Arabiya, в результате поисков удалось найти вооруженного человека, который вступил с правоохранителями в перестрелку. Отмечается, что злоумышленник был уничтожен ответным огнем. Сведений о его личности и мотивах в настоящее время не поступало.
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Екатерина Коршунова