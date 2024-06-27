МИД РФ пообещал жёстко ответить Западу на удары по Севастополю

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Россия примет и уже реализует жёсткие ответные шаги в отношении Запада и Соединённых Штатов после удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», дипломат подчеркнул, что трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остаётся без ответа Москвы. Запад должен почувствовать предельные риски, связанные с акциями подобного рода, сказал Рябков.
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства добавил также, что Соединённые Штаты, по традиции, ответили лишь заученными отговорками на чёткие обоснования России причастности Вашингтона к террористическому акту. На вопрос о том, каким будет ответ России, Рябков ответил, что не уполномочен это обсуждать.
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Александр Бойцов