Захарова назвала обстрел ВСУ Севастополя ритуальным преступлением

Фото: пресс-служба МИД РФ
ВСУ не случайно выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. Для Киева это настоящее ритуальное преступление, являющееся актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.
Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В интервью телеканалу «Россия 24» она подчеркнула, что преступления, которые совершает киевский режим, совпадают именно с большими праздниками. И этот террористический акт можно считать ритуальным преступлением.
Уполномоченная президента России по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь подчеркнула, что эта атака ВСУ является продолжением террора против мирного населения.
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«Мы прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом», — сказала спикер российского МИД.
Уполномоченная президента России по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь подчеркнула, что эта атака ВСУ является продолжением террора против мирного населения.
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Александр Бойцов