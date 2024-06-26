В Госдуме заявили о наличии у России возможности ответить на действия США

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У России есть целый арсенал возможных шагов, в том числе военно-технического характера, для ответа на действия США при атаке на Севастополь с использованием западного оружия. Об этом заявил депутат Государственной думы Дмитрий Новиков.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он отметил, что российские власти, ответственные лица, в том числе в министерстве обороны, постоянно ведут поиск ответов на действия противника. И они находят эти ответы, а то, какими они будут и когда последуют, будет зависеть уже от действий оппонентов России, подчеркнул парламентарий.
Новиков также предупредил, что варианты ответа России, в том числе военно-технического характера, на агрессивные действия против её населения и территорий не будут бесконечно находиться в резерве. Депутат напомнил, что об этом не раз заявляли представители властей.
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